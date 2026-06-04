เพื่อไทยตัดชัด! จุลพันธ์ ยันปม "จิรายุ" พาดพิงชัชชาติ เป็นเรื่องส่วนตัว
กรณีที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ออกมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เรียกว่า "ระบอบอากง" พร้อมมีการพาดพิงถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการเมืองนั้น
ล่าสุด นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมาชี้แจงว่า การเคลื่อนไหวของนายจิรายุเป็นการดำเนินการในฐานะบุคคล ไม่ใช่การดำเนินการในนามพรรคเพื่อไทย และไม่ได้มีการสั่งการหรือให้สัญญาณจากพรรคแต่อย่างใด
นายจุลพันธ์ ระบุว่า แม้นายจิรายุจะเป็นสมาชิกพรรค แต่สมาชิกแต่ละคนยังมีสิทธิแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นจุดยืนเดียวกับพรรคในทุกเรื่อง
เมื่อถูกถามว่าพรรคจะเรียกนายจิรายุมาชี้แจงหรือไม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่า ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคล และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของพรรคโดยตรง
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ ยังกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา เนื่องจากพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขัน จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องกำหนดท่าทีหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ท่าทีดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากแกนนำพรรคเพื่อไทยว่า การออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นของนายจิรายุในประเด็นดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบในระดับบุคคล ไม่ใช่จุดยืนอย่างเป็นทางการของพรรค
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตามองจากหลายฝ่าย เนื่องจากมีการพาดพิงถึงบุคคลทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในกรุงเทพมหานคร และอาจมีการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
News1 รายงาน