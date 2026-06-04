ไม่ยอมแพ้! “แก๊บ” แม้อุบัติเหตุทำอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ฮึดสู้ใช้มือเดียวสร้างอาชีพ ทั้งเพ้นท์เสื้อ-กระเป๋า-รองเท้า ทำเสื้อกัดลาย-มัดย้อม พร้อมเป็นวิทยากรสอนอาชีพให้ผู้พิการ!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.นนทบุรี เพื่อรู้จัก “แก๊บ” หนุ่มหัวใจแกร่ง ที่แม้มีอันต้องพิการครึ่งซีกจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด แต่เขาไม่ยอมจำนนต่อความพิการ เมี่อมือใช้งานได้แค่ข้างเดียว ก็ใช้มือเดียวสร้างอาชีพเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว
“วันนั้นผมกำลังทำซีพีอาร์ให้ผู้ป่วยอยู่ แล้วผมรู้สึกว่าผมหน้ามืด ผมเลยเดินออกไปข้างนอก หลังจากนั้นผมไม่รู้อะไรเลย รปภ.บอกว่า พี่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ แล้วพี่ก็ขับพุ่งออกไปจากหน้า รพ. ผมจะคว้าตัวพี่ คว้าไม่ทัน แล้วรถกระบะก็ตรงมา ทางตรงของเขาปกติ เขาเลยชนผมเลย”
ธวัชชัย เกิดสุทธิ์ หรือ “แก๊บ” ย้อนภาพอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลของ รพ.แห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เขาต้องกลายเป็นคนพิการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกจนถึงปัจจุบัน
“พอรถชน ผมก็ตายไปแล้ว แต่จังหวะที่ผมเป็นหน้า รพ.พอดี เพื่อนผมที่เป็นเวรเปล เขาเลยเอารถออกไปเข็นเข้ามาใน รพ. เข้าไอซียู แล้วเขาก็ปั๊มหัวใจขึ้นมา ก็รักษาตัวอยู่ไอซียู 9 คืน โดยไม่รู้สึกตัวเลย หลับไปเลยตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.58”
หลังจากฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง แก๊บไม่เพียงความทรงจำหาย แต่ยังเกิดภาวะร่างกายอ่อนแรง ซ้ำร้าย ภรรยาคนแรกยังทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดี“ช่วงนั้น ทุกคนที่มาเยี่ยมผม ผมจำใครไม่ได้เลย 3 เดือน การฟื้นฟูสมอง ก็มีแม่คนเดียวเลย แม่คอยเอาโทรศัพท์มาเปิดรูปโน้นรูปนี้ให้ดู หลังจากนั้นก็เริ่มรู้ว่าแขนขาไม่มีแรง ขยับไม่ได้ ผมตกใจมาก (ถาม-ตอนนั้นมีภรรยากับลูกอยู่ เขามีส่วนในการฟื้นฟูไหม?) ไม่มาเลย หลังจากเขาบอกแม่ผมว่า เอาผมไปคืนให้แม่ ให้แม่ผมดูแล หลังจากนั้นเขาไม่เคยมาเลย”
เมื่อต้องกลายเป็นภาระให้แม่ดูแล แก๊บรู้สึกแย่กับตัวเองและอดสงสารแม่ไม่ได้ จนอยากจบปัญหาด้วยการคิดสั้น“เรารู้สึกแย่ รู้สึกว่า เราเป็นภาระแม่ เราโตขนาดนี้แล้ว (ถาม-ตอนนั้นสภาพจิตใจคงท้อ?) จนคิดสั้น คือช่วงนั้น ผมเคยบอกแม่ว่า ถ้าวันหนึ่งแม่ตื่นมา แล้วไม่มีแก๊บ มันก็ดีเนอะ แม่จะได้ไม่เหนื่อย แม่เลยบอกว่า ถ้ามึงจะคิดฆ่าตัวตาย มึงดูคลิปนี่ซะ ทุกคนเขาไปบนบานศาลกล่าว ไปไหว้โน่นขอโน่นขอนี่ ขอให้มึงฟื้นขึ้นมา แล้วมีชีวิตอยู่ แต่มึงตื่นขึ้นมาแล้ว มึงจะมาฆ่าตัวตายเพื่อให้เขาเสียใจ แล้วเขาจะไปบนให้มึงทำไม ตั้งแต่นั้นมาผมเลยเปลี่ยนว่า ผมจะกลับขึ้นมาเดินและใช้ชีวิตให้ปกติมากที่สุด โดยที่แม่ไม่ต้องเหนื่อย”
แม้ชีวิตครอบครัวครั้งแรกล้มเหลว แต่ในที่สุด โชคชะตาก็พาให้แก๊บได้พบรักแท้กับสุนีรา เกิดสุทธิ์ หรือส้ม ภรรยาคนปัจจุบัน ที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เมื่อเรียนจบ ก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิต และต่างฝ่ายต่างมีครอบครัว กระทั่งบุพเพสันนิวาสพาให้ทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกัน
“...ผมมาเห็นเขาโพสต์ว่า แฟนเขาเสีย หลังจากนั้นมาพอเขาเริ่มดีขึ้น สักเดือนกว่า ผมก็ทักไปว่า แล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใคร แล้วเขาก็เห็นว่าผมไม่มีใคร ผมก็ถามว่า ลองคบกันดูไหม มาดูแลกันก็พอ”
ด้านส้มเผยเหตุผลที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กับแก๊บว่า “คิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ก็เลยกลับมาดูแล (ถาม-เราไม่คิดว่า เขามาเป็นภาระให้เราหรือ?) ไม่ ต่างคนต่างดูแลกันมากกว่า ไม่ใช่ใครดูแลใคร (ถาม-แล้วทุกวันนี้เราต้องช่วยเหลือดูแลคุณแก๊บยังไงบ้าง?) เขาค่อนข้างช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถทำงานบ้านได้ ทำอะไรได้ปกติ เหมือนคนทั่วไปเลย”
ไม่เพียงช่วยภรรยาทำงานบ้าน แต่แก๊บยังใช้ฝีมือด้านศิลปะทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วย“ตอนนี้ทำเสื้อกัดลาย เสื้อมัดย้อม ผ้ามัดย้อม และเพ้นท์เสื้อ เพ้นท์กระเป๋า เพ้นท์รองเท้า อะไรที่เป็นผ้า ผมเพ้นท์ได้หมด”
ด้านวิชิต ทิมา เพื่อนบ้าน อดรู้สึกชื่นชมความใจสู้ของแก๊บไม่ได้“เขาเป็นคนพิการที่สู้ แม้พิการ ใจยังสู้ ทุกวันนี้ก็ทำงาน เพ้นท์เสื้อขายเสื้อ ซ่อมรถก็ซ่อมเป็น ซ่อมมอเตอร์ไซค์ มือเดียวก็ทำ ทำได้จริง เพราะมีคนเอามาซ่อมหลายคน”
นอกจากงานทำเสื้อและซ่อมรถแล้ว แก๊บยังช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นวิทยากรสอนอาชีพให้ผู้พิการอีกด้วย
“(ถาม-ปัจจุบัน ชีวิตประจำวันของแก๊บเป็นยังไงบ้าง?) เช้าก็ไปส่งแฟนทำงาน กลับมาจากส่งแฟน ตอนสายๆ ประมาณ 6 โมงครึ่ง ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน ร่างกายเป็นอย่างนี้ ผมก็ขับรถได้ เป็นเกียร์ออโต้ เวลาไปเป็นวิทยากรสอนคนพิการอีกที ก็ขับรถไปเอง (ถาม-เป็นวิทยากรด้วย?) ใช่ครับ เช่น วาดรูป ผมก็ไปสอนเขาวาดรูป ทำโน่นนี่ (ถาม-สิ่งที่เราภาคภูมิใจตัวเองมากที่สุดตอนนี้คืออะไร?) แบ่งเบาภาระให้แฟนได้ คืออย่างน้อยลูกผมมาขอตังค์ 5 บาท 10 บาท 20 บาท ผมก็ยังมีตังค์ให้ลูก”
“(ถาม-สำหรับอนาคตบ้าง เรามีเป้าหมายหรืออยากทำอะไรไหม?) ผมแค่คิดว่า เอาปัจจุบันทุกวันนี้ให้มันคงที่ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตผมมันก็อยู่ที่ว่า วันพรุ่งนี้ผมจะเป็นยังไงมากกว่า ถ้าร่างกายดีขึ้น ผมพร้อมทำทุกอย่างได้มากขึ้น และโอกาสเข้ามาหาเรามากขึ้น เราก็จะทำสิ่งนั้นให้มันดี อนาคตผมทุกวันนี้ไม่ค่อยคิดถึง คิดแค่ปัจจุบันกับวันนี้ ผมทำให้มันดีที่สุด พอแล้ว”
“(ถาม-ถ้ามีคนที่กำลังท้อ แก๊บอยากฝากข้อคิดอะไรให้เขาพลิกกลับมาสู้?) ก็อยากจะบอกคนพิการทุกคนว่า ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง คุณอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ ถ้าตราบใดคุณยังไม่ได้ลองทำ ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้หรอก คุณเกิดมาเป็นคน ต่อให้พิการ ผมก็พิการ ผมใช้ได้แค่มือเดียวด้วย ผมยังทำทุกวันนี้ให้มันดีขึ้นมาได้เลย จนมีอาชีพ เช่น ผ้ามัดย้อมผืนนี้ ผมก็ทำเอง เสื้อกัดลาย หลายๆ อย่าง ผ้า ผมทำได้หมด”
แม้พิการ ก็อย่ากลัวว่าจะทำอะไรไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ได้ลองทำสิ่งนั้น ข้อคิดจากแก๊บ หนุ่มหัวใจแกร่ง ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เขาไม่ยอมจำนนต่อภาวะอัมพฤกษ์ครึ่งซีกที่เป็นอยู่ สู้ทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว ปัญหาสุขภาพอาจทำให้เขาไม่อยากมองไกลถึงอนาคต แต่ด้วยหัวใจที่สู้ เขาพร้อมทำวันนี้และทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
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https://www.youtube.com/watch?v=d7hKZDNFFAc
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