xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

ย้ายบ้านหนียังตาม! CIB รวบชายวัย 40 ตามหมายจับคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ย้ายบ้านหนียังตาม! CIB รวบชายวัย 40 ตามหมายจับคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) จับกุมชายอายุ 40 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์ หลังครอบครัวของนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่

จากข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผย ระบุว่า ผู้ต้องหารู้จักกับผู้เยาว์ซึ่งเป็นหลานของคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน และมีการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า ภายหลังครอบครัวทราบเรื่อง ได้พาผู้เยาว์ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัด แต่ยังพบว่ามีการติดต่อหรือเดินทางไปพบกันอยู่เป็นระยะ จนเป็นเหตุให้ครอบครัวตัดสินใจรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดี

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาล ก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบัวแดง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถูกจับกุมยังเป็นเพียงผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรม และยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

News1 รายงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)