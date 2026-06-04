ย้ายบ้านหนียังตาม! CIB รวบชายวัย 40 ตามหมายจับคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) จับกุมชายอายุ 40 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์ หลังครอบครัวของนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
จากข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผย ระบุว่า ผู้ต้องหารู้จักกับผู้เยาว์ซึ่งเป็นหลานของคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน และมีการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า ภายหลังครอบครัวทราบเรื่อง ได้พาผู้เยาว์ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัด แต่ยังพบว่ามีการติดต่อหรือเดินทางไปพบกันอยู่เป็นระยะ จนเป็นเหตุให้ครอบครัวตัดสินใจรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาล ก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบัวแดง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ถูกจับกุมยังเป็นเพียงผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรม และยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)