รวบอดีตครูต่างชาติหนีคดีล่วงละเมิดนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี พบภาพและคลิปไม่เหมาะสมจำนวนมาก
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) จับกุมชายชาวแคนาดา อายุ 68 ปี อดีตครูโรงเรียนนานาชาติ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสีคิ้ว ในคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อผู้เยาว์
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการร้องทุกข์กล่าวโทษว่า ผู้ต้องหาอาศัยโอกาสจากการรับสอนพิเศษ ก่อนถูกกล่าวหาว่ากระทำการล่วงละเมิดต่อผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี ภายในบ้านพัก
จากการสืบสวนพบว่า ภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล ผู้ต้องหาได้หลบหนีและไม่มาศาลตามกำหนด จนศาลออกหมายจับ และเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา และพบภาพและคลิปไม่เหมาะสมจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นหรือไม่
ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า ระหว่างหลบหนี ผู้ต้องหาได้นำทรัพย์สินส่วนตัวบางส่วนออกขาย เพื่อนำเงินมาใช้ในการหลบเลี่ยงการจับกุม ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ติดตามตัวได้ในที่สุด
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ต้องหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)