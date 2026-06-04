นายกฯ เดือด! ซัดคนไลฟ์สดปมชายแดนเป็น "ภัยสังคม" ลั่นต้องส่งไปศรีธัญญา
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการไลฟ์สดและสื่อสังคมออนไลน์
นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีระบบการข่าวของรัฐบาล มีหน่วยงานความมั่นคง หน่วยข่าวกรอง ตำรวจ และกองทัพที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้ และประชาชนไม่ควรวิตกกังวลเกินเหตุ
ในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ นายอนุทินกล่าวถึงบุคคลที่ออกมาไลฟ์สดหรือเผยแพร่ข้อมูลด้านความมั่นคงว่า การทำงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาเปิดเผยผ่านการไลฟ์สด พร้อมระบุว่า "ของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอก"
นายอนุทินยังกล่าวอีกว่า ผู้ที่ออกมาพูด ออกมาไลฟ์ หรือออกมาปั่นป่วนเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงนั้น "จริง ๆ แล้วเป็นภัยสังคม" ก่อนจะกล่าวเพิ่มเติมในลักษณะติดตลกว่า "ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญา"
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างตอบคำถามกรณีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนันบริเวณช่องสะงำ รวมถึงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับนักการเมืองไทยที่ถูกเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตามแนวชายแดน ซึ่งนายอนุทินยืนยันว่า รัฐบาลมีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการไลฟ์สดหรือกระแสข่าวลือในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ นายอนุทินยังยืนยันว่า การปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการช่วยเหลือผู้เสียหาย ส่งตัวผู้เกี่ยวข้องกลับประเทศต้นทาง ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และยึดทรัพย์สินจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ถ้อยคำ "ภัยสังคม" และ "ส่งไปศรีธัญญา" ที่นายอนุทินใช้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าว
News1 รายงาน