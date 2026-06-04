ยามุ่งเป้าพระราชทานล็อตแรกถึงคลังแล้ว เตรียมกระจายสู่หน่วยบริการทั่วประเทศ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับมอบยา "อิมครานิบ 100" (Imcranib 100) ล็อตแรก จำนวน 690,000 เม็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมกระจายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศตามแผนการดำเนินงาน
ยาดังกล่าวเป็นยามุ่งเป้าที่ผลิตโดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล และเป็นยาตำรับที่ผลิตในประเทศไทย
ข้อมูลระบุว่า "อิมครานิบ 100" เป็นยารับสั่งผลิตและพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2569 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยตามแนวทางที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด
สำหรับยามุ่งเป้า เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการใช้ยาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
ปัจจุบัน "อิมครานิบ 100" ถูกระบุว่าสามารถใช้ในแนวทางการรักษาโรคบางกลุ่ม ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีเอ็มแอล (CML) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวก (Ph+ ALL) มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) และมะเร็งผิวหนังชนิดหายาก (DFSP)
หลังจากเข้าสู่คลังยาแล้ว องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการกระจายยาไปยังโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ระบบขนส่งและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเพจ "หมอแล็บแพนด้า"