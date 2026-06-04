ชาวไร่ข้าวโพดไม่ทน! บุกรัฐสภาพบหมอวรงค์ ค้านนำเข้าข้าวโพดสหรัฐฯ 1 ล้านตัน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและตัวแทนสมาคมพืชไร่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือที่อาคารรัฐสภา เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านแนวคิดการเปิด MOU นำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี เป็นผู้รับหนังสือ
ตัวแทนเกษตรกรระบุว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่าสารปราบศัตรูพืช ค่าแรงงาน และต้นทุนด้านพลังงาน ทำให้หลายครัวเรือนมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงความกังวลว่า หากมีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศในปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาข้าวโพดภายในประเทศ และทำให้เกษตรกรไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่ยากลำบากมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการดูแลผลผลิตของเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก ก่อนพิจารณาเปิดทางให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเพิ่มเติม
ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม กล่าวว่า จะรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรไปพิจารณาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรไทย หากมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจริง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของเกษตรกรหลายพื้นที่ ซึ่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้ภาครัฐรับฟังเสียงของผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศก่อนตัดสินใจดำเนินนโยบายที่อาจส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรจำนวนมาก
News1 รายงาน