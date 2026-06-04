พ่อแม่อาจถูกตัดสิทธิบัตรคนจน หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ปลัดคลังเปิดทางอุทธรณ์ได้
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังมีผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องเรียนว่า ถูกตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทั้งที่ยังมีฐานะยากลำบากและไม่ได้รับการดูแลจากบุตรอย่างแท้จริง
สาเหตุสำคัญมาจากการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะผู้ดูแลบุพการี ทำให้ระบบคัดกรองมองว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวได้รับการดูแลจากครอบครัวแล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นในรายการ NBT รวมใจ ช่วยชาวบ้าน โดยมีการส่งเรื่องสอบถามไปยังนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ
ปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่า หลักการสำคัญของการคัดกรองสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุด คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นมากที่สุด และคัดผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ความยากจนออกจากระบบ
ตามหลักเกณฑ์ หากบุตรสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ระบบจะถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลในระดับหนึ่งแล้ว จึงอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยืนยันว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ไม่ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูจริง ผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ในกรณีดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลตามที่ระบุไว้จริง อาจได้รับการพิจารณาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะที่บุตรจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนดังกล่าวต่อไปได้
ประเด็นนี้ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่ามีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ยังมีฐานะยากลำบาก แม้ในทางเอกสารจะปรากฏว่ามีบุตรเป็นผู้อุปการะก็ตาม
ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังย้ำว่า การคัดกรองครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐตกถึงผู้ที่เดือดร้อนและขาดโอกาสมากที่สุด พร้อมเปิดช่องให้ผู้ที่เห็นว่าตนเองถูกตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน
News1 รายงาน