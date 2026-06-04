ชาวบ้านช่องจอมผวา! พบโดรนปริศนาบินต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังกันเอง
บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ยังคงเต็มไปด้วยความกังวลของประชาชนในพื้นที่ หลังมีรายงานการพบเห็นวัตถุคล้ายโดรนบินเหนือพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ชาวบ้านบริเวณตลาดช่องจอมและพื้นที่ใกล้เคียงพบดวงไฟลักษณะคล้ายโดรนบินมาจากทิศทางชายแดน ก่อนลอยค้างอยู่เหนือพื้นที่ใกล้ชุมชนเป็นเวลานานหลายชั่วโมง บางคืนพบเห็นต่อเนื่องจนกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นตา
สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ จนฝ่ายปกครองอำเภอกาบเชิงต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ รวมถึงกำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่
ต่อมาในคืนวันที่ 1 มิถุนายน ต่อเนื่องถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 มีรายงานจากชาวบ้านและผู้ประกอบการบริเวณตลาดการค้าชายแดนช่องจอมว่า พบโดรนปริศนาบินผ่านเหนือหมู่บ้านด่าน โดยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ก่อนปิดไฟและหายลับไปในความมืดบริเวณแนวชายแดน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวัตถุที่พบเห็นเป็นโดรนของฝ่ายใด แต่การปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนยังมีความอ่อนไหว ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่สบายใจ
สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในพื้นที่ คือการที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และชาวบ้าน ต้องผลัดเปลี่ยนกันออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดน เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวผิดปกติและดูแลความปลอดภัยของชุมชน
ชาวบ้านบางส่วนยอมรับว่า ตลอดช่วงกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวัตถุปริศนาที่ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นเพียงการบินสำรวจทั่วไป หรือมีวัตถุประสงค์อื่นใด
แม้ภาครัฐจะยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมและไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น แต่สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ติดแนวชายแดน ความกังวลยังคงมีอยู่ทุกคืนที่พวกเขามองเห็นแสงไฟปริศนาปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า
ขณะที่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยังคงตั้งคำถามว่า เหตุใดประชาชนในพื้นที่จึงต้องลุกขึ้นมาจัดเวรยามเฝ้าระวังกันเองต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
News1 รายงาน
ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานข่าวในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569