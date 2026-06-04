จากตาตุ่มถึงใบหน้ามีแต่รอยช้ำ "มิรา" เข้าแจ้งความทวงความยุติธรรม หลังอ้างถูกทำร้ายต่อเนื่อง
หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าสถานีตำรวจพร้อมร่องรอยบาดแผลที่ยังปรากฏอยู่บนร่างกาย
นี่คือภาพของ "มิรา" ผู้เสียหายที่เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.คลองหลวง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 หลังอ้างว่าตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกายมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนสุดท้ายตัดสินใจออกมาขอความช่วยเหลือและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แม้อาการในวันนี้จะเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่ได้รับการช่วยเหลือ แต่สภาพร่างกายในวันที่พบตัวครั้งแรกยังคงเป็นภาพที่หลายคนรู้สึกสะเทือนใจ
จากข้อมูลที่ถูกเปิดเผย มิรามีร่องรอยฟกช้ำกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ช่วงล่างขึ้นไปจนถึงศีรษะ ใบหน้าบวมผิดรูป ดวงตาบวมช้ำเป็นสีม่วง และมีบาดแผลหลายจุดตามร่างกาย
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น คือคำบอกเล่าของมิราที่อ้างว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเธอ แต่เคยถูกกระทำในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้
ตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผย มิราเล่าว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแรงทางร่างกายและมีพื้นฐานด้านมวย ขณะที่ตัวเธอเองเป็นผู้หญิง ซึ่งไม่สามารถต่อสู้หรือป้องกันตัวได้เมื่อเกิดเหตุ
ท้ายที่สุด มิราอาศัยช่วงเวลาที่อีกฝ่ายหลับ หลบออกมาจากสถานที่เกิดเหตุ ก่อนที่เพื่อน ๆ จะเข้าช่วยเหลือและพาไปขอความช่วยเหลือ
อีกมุมหนึ่งที่หลายคนพูดถึง คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเผชิญทั้งบาดแผลทางร่างกายและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะเมื่อบาดแผลจำนวนมากเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจและการใช้ชีวิตในอนาคต
กรณีนี้ยังจุดคำถามในสังคมว่า ไม่ว่าความขัดแย้งจะเกิดจากสาเหตุใด การใช้ความรุนแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่า หรือการทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บจนเสียโฉม ควรเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้หรือไม่
ขณะที่หลายคนเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรม และเพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้เป็นคำเปิดเผยจากฝ่ายผู้เสียหายและผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่วนผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนของตน และคดียังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
News1 รายงาน