กันจอมพลังพา "น้องมิรา" แจ้งความ สภ.คลองหลวง อ้างถูกทำร้ายร่างกายซ้ำหลายครั้ง
กลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง "กันจอมพลัง" พา "น้องมิรา" เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.คลองหลวง เมื่อช่วงสายวันที่ 4 มิถุนายน 2569 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรง
กันจอมพลังเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้พาน้องมิราเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกาย โดยอาการในปัจจุบันเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับวันแรกที่พบตัว ซึ่งอยู่ในสภาพสะบักสะบอมและมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด
จากการเปิดเผยของกันจอมพลัง ระบุว่า น้องมิราเล่าให้ฟังว่าการถูกทำร้ายครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรก แต่เคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งที่ผ่านมา
กันจอมพลังกล่าวว่า จากสภาพร่างกายที่พบ มีร่องรอยบาดเจ็บและฟกช้ำจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงล่างของร่างกายขึ้นมาจนถึงบริเวณใบหน้า โดยใบหน้ามีอาการบวมผิดรูปและมีรอยช้ำบริเวณดวงตา
ตามข้อมูลที่ได้รับ น้องมิราสามารถหลบหนีออกมาได้ในช่วงที่คู่กรณีกำลังหลับ ก่อนที่เพื่อน ๆ จะเข้าช่วยเหลือและพาติดต่อขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง
ภายหลังรับทราบเรื่อง กันจอมพลังได้ประสานพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ขณะที่กลุ่มเพื่อนของน้องมิรายังคงเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
เมื่ออาการเริ่มดีขึ้น จึงตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย
กันจอมพลังระบุว่า การเข้าแจ้งความในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมด และยังมีรายละเอียดอีกหลายส่วนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกัน กระแสในโลกออนไลน์ยังจับตาความเคลื่อนไหวของ "เสือดุสิต" อย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานว่าเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าตนเองคือบุคคลที่กำลังถูกกล่าวถึงในกรณีนี้ แต่ขอให้สังคมรับฟังเหตุผลและข้อเท็จจริงจากฝั่งของตนก่อน พร้อมระบุว่ายังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่ต้องการชี้แจงต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้ยังเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยจากแต่ละฝ่าย ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานสอบสวน และพิจารณาจากพยานหลักฐานของทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามกระบวนการกฎหมาย
News1 รายงาน