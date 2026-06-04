สนธิ ฟาด "ไชยชนก" ปม MOU 2543 ชี้ก่อนเลือกตั้งพูดอย่าง หลังเป็นรัฐบาลพูดอีกอย่าง
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง หลัง สนธิ ลิ้มทองกุล หยิบยกเรื่องจุดยืนของ ไชยชนก ชิดชอบ ต่อกรณี MOU 2543 มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" โดยมองว่าท่าทีของนักการเมืองรุ่นใหม่รายนี้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมรัฐบาล
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง คือจุดยืนต่อ MOU 2543 และ MOU 2544 ซึ่งในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาล นายไชยชนกเคยแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และควรรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้ามามีบทบาทในฝ่ายบริหารได้ไม่นาน ท่าทีดังกล่าวกลับเริ่มเปลี่ยนไป โดยมีการให้สัมภาษณ์ว่า MOU ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะยกเลิกหรือไม่ และจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน
ความแตกต่างของจุดยืนในช่วงเวลาก่อนและหลังเข้าร่วมรัฐบาล จึงกลายเป็นหัวข้อหลักที่ถูกนำมาเปรียบเทียบในรายการ โดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลาระหว่างสองจุดยืนนั้นห่างกันเพียงไม่กี่เดือน
นอกจากนี้ ยังมีการย้อนถึงกรณีที่นายไชยชนกลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา MOU 2543 หลังเข้ารับตำแหน่งได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งถูกนำมาตั้งข้อสังเกตถึงความต่อเนื่องในการผลักดันประเด็นดังกล่าว
ตลอดการนำเสนอในรายการ มีการตั้งคำถามถึงความสอดคล้องระหว่างจุดยืนในช่วงหาเสียงกับการปฏิบัติหน้าที่หลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล โดยมองว่านี่คือเรื่องที่ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการเมืองได้
ช่วงท้าย สนธิ ลิ้มทองกุล วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า นักการเมืองที่ประกาศยืนหยัดในหลักการ ควรแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในจุดยืนของตนเอง ไม่ว่าก่อนหรือหลังได้รับอำนาจทางการเมืองก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่ถูกนำเสนอผ่านรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" ขณะที่นายไชยชนก ชิดชอบ ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในรายการดังกล่าวโดยตรง
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากรายการ "สนธิเล่าเรื่อง"