เรื่องจริงไม่ใช่มุก! อ.ปานเทพ แชร์ป้ายห้ามจอด Volvo EV พร้อมแซว "รถคันนี้ไม่ใช่วอลโว่"

เรื่องจริงไม่ใช่มุก! อ.ปานเทพ แชร์กรณีป้ายห้ามจอด Volvo EV พร้อมแซว "รถคันนี้ไม่ใช่วอลโว่"
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo EV ซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคม ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์รุ่นดังกล่าวจนกลายเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยที่หลายฝ่ายจับตามอง
โดย อ.ปานเทพ ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
"การติดป้ายห้ามจอดรถไฟฟ้าวอลโว่เกิดขึ้นจริงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญแนะนำติดสติกเกอร์ 'รถคันนี้ไม่ใช่วอลโว่'"
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมมีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
หลายคนมองว่า แก่นสำคัญของโพสต์อยู่ที่การสะท้อนให้เห็นว่า เริ่มมีสถานที่บางแห่งออกมาตรการเกี่ยวกับการจอดรถ Volvo EV ภายหลังเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
ขณะที่ข้อความช่วงท้ายที่ระบุว่า
"รถคันนี้ไม่ใช่วอลโว่"
ถูกมองว่าเป็นการใช้มุกตลกเชิงเสียดสีตามวัฒนธรรมการสื่อสารของคนไทย ซึ่งมักมีการนำข้อความประชดประชันในลักษณะคล้ายกันมาใช้ในช่วงที่เกิดกระแสสังคม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้า และผู้ที่มองว่าควรรอข้อสรุปทางเทคนิคและผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินหรือเหมารวมไปยังรถยนต์ทั้งยี่ห้อ
อย่างไรก็ตาม โพสต์ของ อ.ปานเทพ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของกระแสสังคมที่กำลังติดตามประเด็น Volvo EV อย่างใกล้ชิด และสะท้อนให้เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากโพสต์ของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์