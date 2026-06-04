เดือดกลางรายการ! "พล.อ.รังษี" จี้สอบถนน 65 ล้าน พุ่งตรงบ่อนธมอรดา

เดือดกลางรายการ! "พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์" จี้สอบคนอนุมัติถนน 65 ล้าน พุ่งตรงถึงบ่อนธมอรดา ถามใช้งบแผ่นดินเพื่อใคร
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลัง พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์ ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนผ่านรายการ "มีเรื่องต้องคุย" ทาง Ch7HD News กรณีถนนมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่บ่อนกาสิโนธมอรดา บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
พล.อ.รังษี ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ใครคือผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว และเหตุใดงบประมาณของรัฐจึงถูกนำไปใช้กับถนนที่หลายฝ่ายมองว่ามีปลายทางเพียงแห่งเดียว
เจ้าตัวระบุว่า สิ่งที่สร้างความคาใจให้กับประชาชนจำนวนมาก คือ ลักษณะของถนนที่ไม่ได้มีทางแยกหรือเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สำคัญอื่น แต่กลับถูกมองว่าพุ่งตรงไปยังพื้นที่กาสิโนโดยเฉพาะ จึงเป็นเรื่องที่สังคมควรได้รับคำตอบอย่างชัดเจน
"ใครเป็นคนอนุมัติ ใครเป็นคนสร้าง และสร้างไปเพื่อใคร"
เป็นคำถามสำคัญที่ พล.อ.รังษี เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือบุคคลบางกลุ่มจริง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง และหากพบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ
พล.อ.รังษี ยังกล่าวด้วยว่า ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังต้องเผชิญปัญหาปากท้อง ภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐทุกบาททุกสตางค์ควรเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการ ผู้อนุมัติ ผู้รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับถนนที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่กาสิโนธมอรดา เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างชัดเจน
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากคำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ในรายการ "มีเรื่องต้องคุย" ทาง Ch7HD News