จับตาชายแดน! ทหารเขมรโพสต์ "รอแต่คำสั่ง" ท่ามกลางคลิประดมพลต่อเนื่อง สังคมกังวลสถานการณ์อาจปะทุอีกระลอก
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชายังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังเพจ "ชุมชนคนสุรินทร์" เผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาหน้าแนวรายหนึ่ง พร้อมข้อความระบุลักษณะว่า
"เตรียมความพร้อม รอแต่คำสั่งการ"
โดยในภาพยังปรากฏกำลังพลจำนวนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นกำลังที่จะเข้าไปเสริมในพื้นที่หน้าแนว ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา
สิ่งที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มแสดงความกังวล ไม่ใช่เพียงโพสต์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะตลอดช่วงที่ผ่านมา ได้มีคลิปและภาพการเคลื่อนกำลังของฝ่ายกัมพูชาถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาพการรวมพล การเคลื่อนย้ายกำลังเสริม การขนอาวุธและยุทโธปกรณ์ รวมถึงการจัดกำลังในพื้นที่ใกล้แนวชายแดน
หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศเพิ่งผ่านกระบวนการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียด และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความสูญเสีย
ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังมีรายงานเหตุการณ์ลักษณะต่าง ๆ ตามแนวชายแดนที่สร้างความกังวลให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเหตุเสียงปืน เหตุกระสุนตกในพื้นที่ฝั่งไทย หรือเหตุเผชิญหน้าระหว่างกำลังพลของทั้งสองประเทศ ซึ่งหลายกรณีได้รับการชี้แจงจากฝ่ายกัมพูชาว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือเกิดจากความผิดพลาดเฉพาะบุคคลของกำลังพลในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม คำอธิบายดังกล่าวยังไม่สามารถคลายความกังวลของประชาชนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อยังคงปรากฏภาพการเสริมกำลังและการเคลื่อนไหวทางทหารออกมาอย่างต่อเนื่อง
ในโลกออนไลน์ ยังมีกระแสข่าวลือและการวิเคราะห์ทางการเมืองจำนวนมากเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะบทบาทของสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองสูงภายในประเทศ แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม
แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานความมั่นคงของไทยหรือกัมพูชาว่าจะมีการยกระดับสถานการณ์ไปสู่การปะทะรอบใหม่ แต่ภาพการรวมกำลังพลพร้อมข้อความ "รอแต่คำสั่ง" ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง และถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สังคมกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
ด้านประเทศไทยยังคงยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการทูตและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำลังพลตามแนวชายแดนยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น สิ่งที่ประชาชนจำนวนมากหวังคือการใช้สติและการเจรจาของทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้ความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในเวลานี้ พัฒนาไปสู่ความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการเห็น
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ชุมชนคนสุรินทร์