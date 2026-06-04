"บีม ศรัณยู" อัดคลิปหนุน "เสรีพิศุทธ์" ลุยปมเขากระโดง วอนพิสูจน์ความยุติธรรมให้ประชาชนเห็น

"บีม ศรัณยู" อัดคลิปหนุน "เสรีพิศุทธ์" ลุยปมเขากระโดง ชี้ข้อพิพาทยืดเยื้อกว่า 100 ปี วอนพิสูจน์ความยุติธรรมให้ประชาชนเห็น
กรณีปัญหาที่ดินบริเวณ "เขากระโดง" จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "บีม ศรัณยู ประชากริช" นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจไปยัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และผู้ที่กำลังติดตามตรวจสอบเรื่องนี้
ในคลิปดังกล่าว บีม ศรัณยู ระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งกำลังติดตามประเด็นเขากระโดง โดยมองว่าควรมีการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชน
เจ้าตัวยังกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงว่า เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยอ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ ซึ่งมีข้อกล่าวอ้างว่าบางส่วนอาจเกิดการทับซ้อนระหว่างที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับที่ดินที่มีการออกโฉนดโดยกรมที่ดินในเวลาต่อมา
บีม ศรัณยู มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างอ้างอิงข้อมูลหรือเอกสารคนละชุด ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิทธิในพื้นที่เดียวกัน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาดังกล่าวดำเนินมาเป็นเวลานานนับร้อยปี แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอดีต ว่าเกิดจากความผิดพลาด ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือปัจจัยอื่นใด
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจน และหวังว่าการตรวจสอบในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงทำงานอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ช่วงท้ายของคลิป บีม ศรัณยู ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมได้เห็นว่าความยุติธรรมสามารถเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้มีอำนาจก็ตาม
News1 รายงาน
*หมายเหตุ: เนื้อหาข้างต้นเป็นการรายงานความคิดเห็นและข้อสังเกตที่ปรากฏในคลิปวิดีโอของ บีม ศรัณยู ประชากริช ซึ่งยังไม่ถือเป็นข้อยุติทางกฎหมาย และข้อเท็จจริงในคดีเป็นไปตามคำวินิจฉัยของหน่วยงานและศาลที่เกี่ยวข้อง*