หนุ่มกัมพูชายอมรับ ยัดสุนัขใส่กระสอบทิ้งกองขยะ อ้างกลัวต้องรับผิดชอบหากหมาไปกัดคน ขอโทษสังคม ไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
นนทบุรี – ความคืบหน้ากรณีคลิปสะเทือนใจที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ หลังสุนัขชื่อ “เฉาก๊วย” ถูกจับใส่กระสอบ มัดปากถุงแน่น ก่อนนำไปทิ้งไว้บริเวณกองขยะริมคลองหลังวัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จนพลเมืองดีได้ยินเสียงร้องและเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทัน สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนและกลุ่มคนรักสัตว์ที่มองว่าเป็นการกระทำอันโหดร้าย และอาจเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์
ล่าสุด ทีมข่าวจากเพจ “ที่นี่ ประเทศนนท์” ลงพื้นที่ตรวจสอบไปยังเพิงพักแห่งหนึ่งภายในซอย 12 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นที่พักของชายชาวกัมพูชา อายุ 41 ปี ผู้ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่นำสุนัขตัวดังกล่าวใส่กระสอบไปทิ้งจริง
จากการลงพื้นที่พบว่า ชายคนดังกล่าวกำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่บริเวณหน้าเพิงพัก และภายในพื้นที่ยังมีสุนัขตัวเมียพร้อมลูกสุนัขอีก 2 ตัวอาศัยอยู่
ชายรายนี้ให้ข้อมูลว่า “เฉาก๊วย” ไม่ใช่สุนัขที่ตนเลี้ยง แต่เป็นสุนัขจรจัดที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้าน หลังจากเข้ามาผสมพันธุ์กับสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ โดยอ้างว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา สุนัขตัวดังกล่าวมีพฤติกรรมวิ่งไล่กัดคน ไล่รถจักรยานยนต์ และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง
เจ้าตัวยังระบุว่า เคยมีผู้เสียหายและชาวบ้านมาทวงถามความรับผิดชอบถึงบ้านหลายครั้ง เนื่องจากเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัข อีกทั้งยังมีคนเตือนว่า หากสุนัขไปกัดใคร อาจต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนหลายพันบาท ทำให้เกิดความกังวลและไม่มีความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจจับ “เฉาก๊วย” ใส่กระสอบ มัดปากถุง แล้วนำไปปล่อยทิ้งบริเวณกองขยะ โดยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสุนัข เพราะเลือกจุดที่มีคนสัญจรผ่านไปมา คิดว่าจะมีผู้พบเห็นและช่วยเหลือได้
อย่างไรก็ตาม ชายชาวกัมพูชารายดังกล่าวยอมรับว่า การกระทำของตนเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และไม่ทราบมาก่อนว่าการนำสุนัขใส่กระสอบมัดปากถุงไปทิ้ง อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ พร้อมกล่าวขอโทษต่อสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ในโลกออนไลน์ ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งนี้ หากสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ประสานองค์กรดูแลสัตว์ หรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสม แทนการนำสัตว์ไปปล่อยทิ้งหรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความทุกข์ทรมานแก่สัตว์
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ “ที่นี่ ประเทศนนท์”