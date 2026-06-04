เพจดังแฉ! ร้านติดตั้งแอร์จีนในบ่อวิน ถูกตั้งคำถามใช้แรงงานต่างชาติทั้งหมด
3 มิถุนายน 2569 เพจ “บ่อวิน ทูเดย์” เผยแพร่ข้อความพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร้านรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อวิน จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่าเป็นร้านของกลุ่มนักลงทุนชาวจีน มีการนำเข้าเครื่องปรับอากาศจากประเทศจีน และใช้แรงงานชาวจีนกับแรงงานชาวเมียนมาเป็นหลักในการดำเนินกิจการ
ข้อความในโพสต์ระบุว่า
“ไซน่าทาว์ บ่อวิน ร้านรับติดตั้งแอร์จากจีน นำเข้าแอร์จากจีน ลูกน้องจีน พม่าทั้งหมด ชาวบ้านร้องเรียน แบบนี้ก็ได้ชิ”
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจ้างแรงงานต่างชาติ รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตจากผู้เผยแพร่ข้อมูล ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือมีคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง News1 จะนำเสนอข้อมูลให้ทราบต่อไป
News1 รายงาน
อ้างอิง : เพจ “บ่อวิน ทูเดย์” วันที่ 3 มิถุนายน 2569