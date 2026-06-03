เพจดังระนองแฉ! ปม "เหมืองดีบุกบังหน้า" ลอบขนแรร์เอิร์ทส่งจีน
3 มิถุนายน 2569 เพจ "ระนอง นิวส์" เผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับขบวนการลักลอบขนแร่แรร์เอิร์ทจากประเทศเมียนมา โดยอ้างว่ามีการสำแดงเอกสารเป็น "สินแร่ดีบุก" เพื่อใช้เส้นทางผ่านจังหวัดระนองและด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนส่งออกต่อไปยังประเทศจีน
รายงานระบุว่า พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำกระบุรีฝั่งจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ท ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขุ่นของแหล่งน้ำในพื้นที่ชายแดน และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในอนาคต
เพจดังกล่าวยังอ้างว่า หน่วยงานในพื้นที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องมือตรวจสอบชนิดแร่ ทำให้การแยกความแตกต่างระหว่างสินแร่ดีบุกกับแร่แรร์เอิร์ททำได้ยาก และอาจเป็นช่องว่างที่ถูกใช้ในการลำเลียงสินค้า
ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบสินแร่บริเวณชายแดน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของไทย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตจากแหล่งข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการชี้แจงหรือยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการในประเด็นนี้
News1 รายงาน
อ้างอิง : เพจ ระนอง นิวส์ วันที่ 3 มิถุนายน 2569