กองทัพไทยลั่น! เขมรหยุดยั่วยุ ย้ำไม่แข่งวาทกรรม วัดกันที่การกระทำ
3 มิถุนายน 2569 กองทัพไทยส่งสัญญาณชัดถึงกัมพูชา ขอให้ทุกฝ่ายยุติการยั่วยุและหลีกเลี่ยงการใช้วาทกรรมที่อาจเพิ่มความตึงเครียดตามแนวชายแดน พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตอบโต้ทุกถ้อยแถลงรายวัน แต่จะยึดข้อเท็จจริง กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ไว้ต่อกัน
พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี ความเคารพซึ่งกันและกัน และการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้
กองทัพไทยยืนยันว่า ไม่มีความจำเป็นต้องตอบโต้ทุกข้อมูลหรือทุกถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากการโต้ตอบกันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยคลี่คลายปัญหา และอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างสองประเทศลดลง
พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า สิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคำพูด คือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม ไม่ว่าจะเป็นการลดระดับความตึงเครียด การหลีกเลี่ยงการยั่วยุ การไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม และการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน
“ประเทศไทยจะไม่แข่งขันกันด้วยวาทกรรม แต่จะยึดข้อเท็จจริง กฎหมายระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมเป็นหลัก เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำ ไม่ใช่เพียงถ้อยคำ” พล.อ.อ.ประภาส กล่าว
พร้อมกันนี้ กองทัพไทยยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงพร้อมใช้กลไกทางการทูต กลไกทวิภาคี และช่องทางความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเคารพซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ และความมั่นคงของประเทศภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือน พร้อมเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่กำลังดำเนินการทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน
อ้างอิง : ข้อมูลจากเพจ วาสนา นาน่วม วันที่ 3 มิถุนายน 2569