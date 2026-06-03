เพจดังแฉ! ปมโฉนดฮุบป่าตาก 35,000 ไร่ สว.ชีวะภาพลงพื้นที่ตรวจสอบ
3 มิถุนายน 2569 เพจ "ที่ ลมฟ้าอากาศ" เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับการออกโฉนดในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 35,000 ไร่
ในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่อาจกระทบต่อพื้นที่ป่าโบราณในเขตตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก
เพจดังกล่าวยังอ้างว่ามีการตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการออกโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ยังเป็นข้อกล่าวหาและข้อสังเกตจากผู้เผยแพร่ข้อมูล ขณะที่ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรมที่ดิน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ปรากฏข้อสรุปต่อสาธารณะในขณะนี้
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ขนาดใหญ่ของจังหวัดตาก
News1 รายงาน
อ้างอิง : เพจ "ที่ ลมฟ้าอากาศ" วันที่ 3 มิถุนายน 2569