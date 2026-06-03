ศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกต น้ำปริศนาสีขุ่นไหลลงทะเลระยอง จี้ตรวจสอบต้นตอ
เกิดกระแสความกังวลในโลกออนไลน์ หลังนายศรีสุวรรณ จรรยา นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับน้ำสีขุ่นที่ไหลออกจากพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า จากภาพในคลิปพบความผิดปกติของสีและลักษณะความขุ่นของน้ำ โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตเมืองระยอง และตั้งข้อสงสัยว่าน้ำดังกล่าวอาจมีต้นทางมาจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าตัวยังระบุเพิ่มเติมว่า จุดที่น้ำไหลออกนั้นมีปลายทางเชื่อมต่อสู่ทะเล ทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล หากพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ ปัญหาด้านมลพิษทางน้ำและการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เคยเคลื่อนไหวตรวจสอบและร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ หรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ประกอบการที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับน้ำที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว ทำให้ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของน้ำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
News1 รายงาน