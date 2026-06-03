ตะวันออกกลางเดือดอีก! โดรนอิหร่านถล่มสนามบินคูเวต ดับ 1 เจ็บหลายราย
สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังเกิดการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านต่อเป้าหมายในประเทศคูเวต ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติคูเวตได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย
รายงานจากสำนักข่าว Reuters ระบุว่า การโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือสนามบินนานาชาติคูเวต ซึ่งทางการคูเวตต้องสั่งระงับและเบี่ยงเส้นทางการบินชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัย หลังอาคารผู้โดยสาร Terminal 1 ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแรงระเบิด
หน่วยงานการบินพลเรือนของคูเวตเปิดเผยว่า เที่ยวบินบางส่วนสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผ่านอาคารผู้โดยสาร Terminal 4 ภายหลังการตรวจสอบความปลอดภัยและการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเสร็จสิ้น
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศคูเวตได้ออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่ามีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายในประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายจุดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงคูเวตและบาห์เรน โดยบางส่วนถูกสกัดได้ ขณะที่โดรนบางลำมุ่งเป้าไปยังกำลังพลสหรัฐฯ ในคูเวต แต่ไม่สามารถโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จ
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเคชม์ (Qeshm Island) ของอิหร่าน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมดำเนินการสกัดโดรนและขีปนาวุธเพิ่มเติมที่มุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศพันธมิตรในภูมิภาค
ฝ่ายอิหร่านยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การกระทำของสหรัฐฯ ในช่วงก่อนหน้า และอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ขณะที่วอชิงตันยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของคูเวตโดยตรง
นักวิเคราะห์มองว่า เหตุการณ์ล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างคู่ขัดแย้งในภูมิภาคสั่นคลอนอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งอาจลุกลามเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและความมั่นคงของตะวันออกกลางในระยะต่อไป
News1 รายงาน