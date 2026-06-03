เลขาศุภจีงัด AI 160 ล้าน เขย่าโครงการชัยชนก 1.6 พันล้าน
ประเด็นโครงการ TH AI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาท ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
ล่าสุด รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร ASEAN Foundation และหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI ของ ASEAN Foundation
ดร.ปิติ ระบุว่า ASEAN Foundation ใช้งบประมาณเพียง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกว่า 8.3 ล้านคน ครอบคลุมนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเน้นการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าเรียนได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ aiclassasean.org เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ในระดับมืออาชีพ
แม้โพสต์ดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวถึงโครงการ TH AI Passport โดยตรง แต่ช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบกับความแตกต่างของตัวเลขงบประมาณระหว่าง 160 ล้านบาท กับ 1,621 ล้านบาท ทำให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
หลายความเห็นตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณภาครัฐ ขณะที่อีกส่วนมองว่าทั้งสองโครงการมีเป้าหมาย วิธีดำเนินงาน และขอบเขตการให้บริการที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณารายละเอียดเชิงลึกก่อนสรุปผลเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของ ASEAN Foundation ครั้งนี้ ได้กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในวงสนทนาเกี่ยวกับนโยบาย AI และการใช้งบประมาณด้านดิจิทัลของภาครัฐไทย โดยเฉพาะโครงการ TH AI Passport ที่มีนายชัยชนก ชิดชอบ เป็นผู้ผลักดัน และกำลังถูกสังคมจับตามองอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน