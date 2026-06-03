รัสเซียติดปีกกองทัพลาว! ฝึกบุกเมือง-ใช้โดรน-รบพิเศษ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เพจ Lao People's Army News สื่อทางการของกองทัพประชาชนลาว ได้เผยแพร่ภาพการฝึกของทหารหน่วยรบพิเศษลาว ภายใต้หลักสูตร "ไต้ฝุ่น 2026" ซึ่งมีนายทหารจากกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมเป็นครูฝึกและถ่ายทอดประสบการณ์การรบให้แก่กำลังพลลาว
การฝึกดังกล่าวจัดขึ้นภายในวิทยาคารนายทหารกมมะดำ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซีย ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกร่วมมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ภาพที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นการฝึกยุทธวิธีการรบในเขตเมือง การเข้าตีและกวาดล้างอาคารที่ใช้เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม การเคลื่อนที่เข้าประชิดเป้าหมาย รวมถึงการประสานการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษในสถานการณ์จำลอง
นอกจากนี้ ครูฝึกจากกองทัพรัสเซียยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโดรน ยานพาหนะทางยุทธวิธีสมัยใหม่ อาทิ รถ ATV การต่อต้านการก่อการร้าย การเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ตลอดจนการปฏิบัติการรบทางน้ำ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญของสงครามยุคใหม่
ส.อ.โอไล ทองมะนี หนึ่งในทหารหน่วยรบพิเศษลาวที่เข้าร่วมการฝึก เปิดเผยว่า การได้เรียนรู้จากกำลังพลรัสเซียช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความเข้าใจด้านยุทธวิธี โดยเฉพาะการสู้รบในเขตเมืองและการเข้าควบคุมอาคาร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะนายทหารและกำลังพลจากกองทัพรัสเซียได้เดินทางถึง สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ "ไต้ฝุ่น 2026" และการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัส "ลาโรส-2026" ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางทหารที่ทั้งสองประเทศจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี
สำหรับการฝึกร่วม "ลาโรส" ครั้งแรกนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2562 ที่แขวงเชียงขวาง โดยมีกำลังพลจากทั้งสองกองทัพเข้าร่วมฝึกรวมกว่า 500 นาย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างลาวและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
News1 รายงาน