หนุ่มสุรินทร์โพสต์คลิปสะท้อนความอึดอัด หลังพบแรงงานเมียนมาจำนวนมากในพื้นที่กระทุ่มแบน
กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลัง "พี่บอล กะบะบรรทุกสุรินทร์" เจ้าของเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ออกมาเล่าประสบการณ์ระหว่างเดินทางไปส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของคลิประบุว่า หลังเสร็จภารกิจส่งสินค้าในช่วงเย็น ได้ผ่านบริเวณตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ และสังเกตเห็นแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากเดินทางเข้าออกบริเวณดังกล่าว รวมถึงพบทั้งครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
โดยเจ้าของคลิปแสดงความรู้สึกไม่สบายใจต่อจำนวนประชากรต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ พร้อมตั้งคำถามว่าหากแนวโน้มดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างประชากรในอนาคตหรือไม่
นอกจากนี้ เจ้าของคลิปยังเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยถึงการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว เพื่อสะท้อนมุมมองและความกังวลส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบเห็นในพื้นที่
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และผู้ที่มองว่าควรแยกแยะระหว่างแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องแรงงานต่างชาติยังคงเป็นหัวข้อที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมและจังหวัดที่มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
News1 รายงาน