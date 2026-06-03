สลด! โดรนติดระเบิดตกกลางไร่พริกชายแดนตาก คร่าชีวิต 3 ราย เจ็บสาหัสอีก 2
เกิดเหตุสะเทือนขวัญบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ จังหวัดตาก รับแจ้งเหตุระเบิดภายในไร่พริก พื้นที่หมู่ 1 บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา
จากการตรวจสอบพบหลุมระเบิดภายในไร่พริก และพบซากโดรนลักษณะคล้ายโดรนพลีชีพติดตั้งลูกระเบิดขนาดใหญ่ตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ประกอบด้วย นางมะไข่ อายุ 25 ปี นายตู่ยะ อายุ 37 ปี และเด็กชายวัย 11 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดก่อนเสียชีวิต ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ มีการสู้รบอย่างหนักในฝั่งประเทศเมียนมา โดยมีโดรนลักษณะคล้ายเครื่องบินร่อนบินข้ามเข้ามาในเขตประเทศไทย ก่อนพุ่งชนต้นไม้จนทำให้วัตถุระเบิดที่ติดมากับโดรนหลุดตกลงภายในไร่พริก
หลังจากนั้น คนงานที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้เดินเข้าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย ก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ พร้อมเร่งตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิดและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวัง หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุแปลกปลอม ห้ามเข้าใกล้ เคลื่อนย้าย หรือสัมผัสด้วยตนเองโดยเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ รวมถึงเด็กวัย 11 ปี ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดน
News1 รายงาน