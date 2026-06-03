สุดหลอน! นักท่องเที่ยวแฉพักรีสอร์ตหรูเกาะเสม็ด ถูกชายปริศนาบุกห้องกลางดึก ล่าสุดจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับสังคมออนไลน์ หลังนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึก ระหว่างเข้าพักที่รีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยอ้างว่าถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพักในช่วงกลางดึก พร้อมพฤติกรรมที่เข้าข่ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โชคดีที่แฟนหนุ่มและเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน ทำให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปก่อน
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นด้านระบบรักษาความปลอดภัยของรีสอร์ต ซึ่งผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตว่ามีช่องโหว่หลายประการ ทั้งการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่ล่าช้า การขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาเกิดเหตุ รวมถึงประเด็นการสื่อสารของผู้บริหารที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางรีสอร์ตได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุ พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน โดยระบุว่าสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
รีสอร์ตยังยืนยันเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่พนักงานของรีสอร์ต และไม่ได้เป็นผู้เข้าพักภายในรีสอร์ตแต่อย่างใด ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับการนำห้องเกิดเหตุกลับไปเปิดขายนั้น ทางรีสอร์ตระบุว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร และไม่ได้มีเจตนาละเลยความรู้สึกของผู้เสียหาย
แม้จะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังจุดกระแสคำถามสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพักเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน