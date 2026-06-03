ครูใช้นักเรียน ป.5 ช่วยเผารังแตน พลาดระเบิดไฟคลอกสาหัส ป่วยซึมเศร้าต้องรักษาต่อเนื่อง
มารดาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัย 11 ปี เข้าร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายไหมต้องรอด หลังบุตรชายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุไฟคลอกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจนถึงปัจจุบันยังต้องเข้ารับการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ขณะที่ครูผู้สอนชักชวนนักเรียนไปช่วยกำจัดรังแตนภายในโรงเรียน โดยมีการนำถังน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ
ข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียหายระบุว่า ในวันเกิดเหตุ นักเรียนและเพื่อนอีกหนึ่งคนได้รับมอบหมายให้ช่วยถือถังน้ำมัน ขณะที่ครูเป็นผู้จุดไฟเพื่อเผารังแตน แต่เมื่อการจุดไฟครั้งแรกไม่เป็นผล ได้มีการเติมน้ำมันเพิ่ม ก่อนที่เปลวไฟจะลุกย้อนกลับเข้าไปยังถังน้ำมันจนเกิดการระเบิด
แรงระเบิดและเปลวไฟส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากไฟคลอก โดยนักเรียนชั้น ป.5 รายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บหนักที่สุด มีบาดแผลไฟไหม้ตั้งแต่บริเวณใบหน้าลงมาถึงขาทั้งสองข้าง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 2 เดือน และผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังหลายครั้ง
แม้ปัจจุบันจะสามารถกลับไปเรียนหนังสือได้แล้ว แต่ร่องรอยบาดแผลทั่วร่างกายยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก ครอบครัวเปิดเผยว่านักเรียนต้องเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ และรับประทานยารักษาอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง
ครอบครัวยังระบุว่า การช่วยเหลือและเยียวยาที่ได้รับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่เพียงพอต่อภาระค่ารักษาพยาบาลและผลกระทบที่เกิดขึ้น ขณะที่สายไหมต้องรอดเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเยียวยาและความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวต่อไป
News1 รายงาน
อ้างอิงข้อมูลจาก สายไหมต้องรอด