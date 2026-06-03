รมว.ต่างประเทศ ชี้กัมพูชาปิดประตูเจรจา หลังเดินหน้ากลไกระหว่างประเทศ ย้ำไทยยังยึดสันติวิธี
นายสีหศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายไทยมีความจริงใจและพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านการพูดคุยและสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีของไทยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต โดยชี้แจงเจตนารมณ์ของไทยเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44 ว่า ไม่ได้เป็นการยกเลิกเพื่อยุติความร่วมมือ แต่เป็นการเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันใหม่ เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มองว่า การที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกเดินหน้าเข้าสู่กลไกระหว่างประเทศในขณะนี้ เท่ากับเป็นการปิดประตูการพูดคุยในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนทางทะเล รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีความประสงค์จะผลักดันร่วมกัน
นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า ไทยไม่ได้หวั่นไหวต่อการตัดสินใจดังกล่าว และพร้อมดำเนินการตามกลไกที่เกี่ยวข้อง แต่เห็นว่าการพูดคุยกันโดยตรงยังคงเป็นแนวทางสันติวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้ ไทยได้พยายามเสนอให้มีการเจรจากันก่อน หากไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่น แต่เมื่อฝ่ายกัมพูชาเลือกเส้นทางนี้ จึงทำให้โอกาสในการหารือประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันลดลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องที่ฝ่ายกัมพูชาต้องรับผิดชอบเอง และทำให้ไทยรู้สึกว่าความจริงใจและความพยายามในการร่วมมือกันที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นไปตามที่อีกฝ่ายเคยแสดงเจตนาไว้
News1 รายงาน