ทภ.2 แฉ! เขมรวางทุ่นระเบิด ดัดแปลงเพิ่มอานุภาพทำลายล้าง ไทยเร่งเสริมแนวป้องกันช่องบก
กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยข้อมูลด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่าได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดในแนวการวางกำลังของตนเอง รวมถึงมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยภายหลังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์และวางแนวลวดหนามบริเวณโค้งผักบุ้ง พื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมความมั่นคงและยกระดับมาตรการป้องกันกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
ระหว่างการดำเนินงาน มีรายงานว่าทหารกัมพูชาประมาณ 20 นาย ได้เข้ามาแสดงท่าทีคัดค้านและพยายามขัดขวางการปฏิบัติงานของฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม กำลังพลไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียด
ท้ายที่สุด ฝ่ายไทยสามารถดำเนินการวางแนวลวดหนามได้แล้วเสร็จตามแผน ขณะที่กำลังพลกัมพูชาได้ถอนกำลังกลับไปยังที่ตั้งของตนเอง โดยไม่มีเหตุปะทะเกิดขึ้น
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าจะติดตาม ประเมิน และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน
อ้างอิงข้อมูลจาก Wassana Nanuam