‘แม่ทัพกุ้ง’ แปลกใจ! เหตุใดในอดีตปล่อยทหารเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทยบางจุดลึกถึง 3 กิโลเมตร ชี้หากช้ากว่านี้อาจรุกถึงเมือง
มีรายงานว่า พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ "แม่ทัพกุ้ง" แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึงสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในอดีต โดยแสดงความแปลกใจต่อกรณีที่มีการปล่อยให้กำลังทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์บางจุดเป็นเวลานาน
โดยมีการระบุว่า ในบางพื้นที่ ทหารกัมพูชาได้เข้ามาตั้งกำลังลึกเข้ามาในเขตที่ไทยถือเป็นอธิปไตยของตนเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ตั้งข้อสังเกตว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการดำเนินการแก้ไข อาจส่งผลให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่มากยิ่งขึ้น
แม่ทัพภาคที่ 2 ยังสะท้อนมุมมองว่า การเข้ามารับตำแหน่งและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด ทำให้มีการดำเนินการในหลายเรื่องเพื่อรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทหรือมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคง
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ขณะที่หลายฝ่ายยังคงติดตามข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam