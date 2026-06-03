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เปิดด่านบ้านแหลม! ส่งตัวชาวกัมพูชา 30 คนกลับประเทศ ผู้ติดตามอีก 3 คนร่วมเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดด่านบ้านแหลม! ส่งตัวชาวกัมพูชา 30 คนกลับประเทศ ผู้ติดตามอีก 3 คนร่วมเดินทาง

มีรายงานความเคลื่อนไหวบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี หลังคุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "ฉก.นย.จันทบุรี" ได้ดำเนินการปิดด่านบ้านแหลมในวันนี้ ภายหลังมีการส่งตัวชาวกัมพูชาจำนวน 30 คน เดินทางกลับประเทศ

ตามข้อมูลที่เผยแพร่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการส่งตัวชาวกัมพูชาจำนวน 30 คน พร้อมผู้ติดตามอีก 3 คน เดินทางผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าวกลับไปยังกัมพูชา

ขณะเดียวกัน มีการยืนยันจากการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ว่า ด่านมีการเปิดเพื่อดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว ก่อนจะกลับมาปิดอีกครั้งตามมาตรการที่กำหนดไว้

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการผ่านแดน การเดินทางข้ามประเทศ และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาเหตุของการส่งตัวบุคคลกลุ่มดังกล่าว หรือสถานะของบุคคลที่เดินทางกลับในครั้งนี้

News1 รายงาน

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam