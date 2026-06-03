เตือนครั้งสุดท้าย! รบ.ห้ามเจรจาเขมร
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ควรเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามแนวทางที่กัมพูชาพยายามผลักดันในขณะนี้
อาจารย์ปานเทพระบุว่า ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) กระบวนการประนอมภาคบังคับไม่สามารถดำเนินการได้ทันที หากทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีก่อน
นอกจากนี้ ยังมองว่าประเด็นข้อพิพาททางบก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะกูด หรือประเด็นหลักเขตที่ 73 ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน และเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นตามข้อ 298 ของ UNCLOS 1982
อาจารย์ปานเทพยังย้ำว่า ประเทศไทยควรใช้กลไกที่มีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรอบคอบ และไม่ควรเร่งดำเนินการในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อจุดยืนของประเทศในอนาคต
ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล สิทธิอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน