อนุทินหงายไพ่สู้! เขากระโดงฟ้องรายแปลง
ประเด็นที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังเกิดความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายทั้งในทางการเมืองและทางกฎหมาย
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่งสัญญาณชัดว่าการแก้ปัญหาที่ดินเขากระโดงจะต้องพิจารณาเป็นรายแปลง ไม่สามารถนำพื้นที่ทั้งหมดมาเหมารวมได้ พร้อมย้ำว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรม
ขณะที่ นายไชยชนก ชิดชอบ ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่า มีความมั่นใจในเอกสารสิทธิที่ถือครองอยู่ และเชื่อว่าการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยย้ำว่าประเด็นนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ยังเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากที่ถือครองเอกสารสิทธิในพื้นที่เดียวกันด้วย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เดินหน้าเคลื่อนไหวต่อเนื่องในประเด็นเขากระโดง พร้อมเข้าแจ้งความและเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินบริเวณดังกล่าว โดยยืนยันว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
สำหรับปมเขากระโดงถือเป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมายาวนาน และยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นทางการเมืองที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งเรื่องเอกสารสิทธิ การบังคับตามคำพิพากษา และผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากในพื้นที่
News1 รายงาน