"ทักษิณ" ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคล 3 มิ.ย. 69
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยหนึ่งในผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า นายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการพักโทษและมีโทษคงเหลือไม่ถึง 1 ปี ส่งผลให้พ้นโทษทันทีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขณะที่ขั้นตอนการปลดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) จะดำเนินการตามกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมและแวดวงการเมืองเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งบุคคลทางการเมืองและสมาชิกครอบครัวออกมาแสดงความยินดีภายหลังมีการประกาศอย่างเป็นทางการ
สำหรับนายทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 หลังพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับการพักโทษตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้
News1 รายงาน