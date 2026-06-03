ก่อเหตุทั่วนนท์ แต่ยังจับไม่ได้? ร้านค้าหลายแห่งร้องเรียน มิจฉาชีพต่างชาติตระเวนหลอกเงินทอน
กลายเป็นภัยใกล้ตัวที่พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดนนทบุรีกำลังเฝ้าระวัง หลังมีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้กลอุบายหลอกเอาเงินทอนจากร้านค้าในหลายพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยเพจ "ที่นี่ ประเทศนนท์" หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหลายราย ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ฮัก สัตว์เลี้ยง" ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดเพื่อเตือนภัยร้านค้า หลังร้านตกเป็นเหยื่อของชายคนดังกล่าว โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุใช้วิธีนำธนบัตร 1,000 บาทมาชำระค่าสินค้า ก่อนเปลี่ยนใจยกเลิกการซื้อ เมื่อพนักงานคืนเงินให้แล้ว จึงอาศัยจังหวะพูดคุยสร้างความสับสนเกี่ยวกับการจ่ายเงินและเงินทอน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ทีมข่าวเพจ "ที่นี่ ประเทศนนท์" ได้ลงพื้นที่ร้านฮักสัตว์เลี้ยง ถนนประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี โดยเจ้าของร้านและพนักงานให้ข้อมูลว่า เหตุเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวเข้ามาเลือกซื้อปลอกคอแมวราคา 120 บาท ก่อนจ่ายเงินด้วยธนบัตร 1,000 บาท แล้วเปลี่ยนใจขอยกเลิกการซื้อ
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าหลังได้รับเงินคืนครบจำนวนแล้ว ชายคนดังกล่าวได้เก็บธนบัตรไว้ ก่อนกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง และอ้างว่าได้จ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินทอน ทำให้พนักงานหลงเชื่อและจ่ายเงินทอนเพิ่มอีก 880 บาท พร้อมส่งมอบสินค้าให้ ก่อนที่ชายรายดังกล่าวจะเดินออกจากร้านไป
เจ้าของร้านเปิดเผยว่า ร้านของตนเคยพบพฤติกรรมลักษณะเดียวกันจากบุคคลรายนี้มาแล้วถึง 3 ครั้ง และหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ ขณะเดียวกันยังพบข้อมูลจากร้านค้าอื่น ๆ ว่าเคยเผชิญเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวเคยถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอไทรน้อย และพื้นที่อื่นของจังหวัดนนทบุรี ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเกิดข้อสงสัยว่า เหตุใดบุคคลที่มีผู้เสียหายหลายราย มีภาพจากกล้องวงจรปิด และมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้เป็นข้อมูลจากผู้เสียหายและการร้องเรียนที่ปรากฏต่อสาธารณะ ขณะที่การพิจารณาข้อเท็จจริงและการดำเนินคดียังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมต่อไป
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเพจ "ที่นี่ ประเทศนนท์"