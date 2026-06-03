ผู้เสพคือผู้ป่วย? สธ.เตรียมยกระดับมาตรการดูแลกลุ่มเสี่ยง
กรณีเหตุสะเทือนใจที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอายุ 15 ปี กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้สังคมหันกลับมาพูดถึงแนวทาง "ผู้เสพคือผู้ป่วย" อีกครั้ง
ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขส่งสัญญาณเตรียมยกระดับมาตรการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มที่กลับมาใช้ซ้ำ และมีพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองหรือบุคคลรอบข้าง
แนวทางดังกล่าวยังคงยึดหลักการรักษาและฟื้นฟูเป็นสำคัญ แต่จะเพิ่มการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรเดิม และลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่คาดคิดในชุมชน
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขยังขอความร่วมมือจากประชาชน อสม. และผู้นำชุมชน ช่วยสังเกตบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางพฤติกรรม หรืออยู่ในภาวะที่อาจต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาและความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
ประเด็นที่สังคมกำลังจับตาในเวลานี้ ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องการบำบัดรักษา แต่รวมถึงคำถามสำคัญว่า ประเทศไทยควรมีระบบดูแลผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติดอย่างไร จึงจะสร้างความสมดุลระหว่างการฟื้นฟูผู้ป่วย และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม
News1 รายงาน