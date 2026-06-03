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"หากวันหนึ่งผมถูกทำให้หายไปจากโลกใบนี้..." โพสต์ล่าสุดของ "เอกราช" ทำคนอ่านตั้งคำถาม เกิดอะไรขึ้น?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"หากวันหนึ่งผมถูกทำให้หายไปจากโลกใบนี้..." โพสต์ล่าสุดของ "เอกราช" ทำคนอ่านตั้งคำถาม เกิดอะไรขึ้น?

"หากวันหนึ่งผมถูกทำให้หายไปจากโลกใบนี้แล้ว ก็ไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ได้ถูกพิสูจน์ผ่านหลักฐาน วิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว"

เพียงประโยคแรกของโพสต์ล่าสุดจาก "เอกราช นามโภคิน" ก็ทำให้หลายคนหยุดอ่านทันที

ไม่ใช่เพราะเนื้อหาทางกฎหมายที่ตามมา แต่เป็นเพราะหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่

เหตุใดจึงต้องเริ่มต้นโพสต์ด้วยถ้อยคำที่พูดถึงการ "หายไปจากโลกใบนี้"

ตลอดเนื้อหา เอกราชยังคงยืนยันถึงความเชื่อมั่นในข้อเท็จจริง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม พร้อมย้ำว่าความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาในอนาคตก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกลับไม่ใช่ประเด็นทางคดี แต่เป็นประโยคเปิดของโพสต์

หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวต้องการสื่อถึงอะไร หรือกำลังเผชิญแรงกดดันบางอย่างอยู่หรือไม่

ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยมองว่า อาจเป็นเพียงการยืนยันจุดยืนของตัวเอง ว่าต่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหายไปจากหน้าฉากของสังคม ข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดิม

แม้เอกราชจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของประโยคดังกล่าว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า โพสต์นี้ทำให้หลายคนกลับมาจับตาความเคลื่อนไหวของเขาอีกครั้ง และเฝ้ารอดูว่า มีเหตุการณ์ใดอยู่เบื้องหลังข้อความที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนี้หรือไม่

News1 รายงาน