"ทราย สก๊อต" นัดขึ้นศาล 10 มิ.ย. โพสต์สั้น ๆ แต่คำว่า "ลูกเนรคุณ" สะเทือนใจคนอ่าน
บางครั้งข้อความเพียงไม่กี่บรรทัด ก็อาจทำให้ผู้คนหยุดอ่านและนิ่งคิดอยู่พักใหญ่
โดยเฉพาะเมื่อในข้อความนั้นมีคำว่า "ลูกเนรคุณ" ปรากฏอยู่
เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 "ทราย สก๊อต" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ทราย - Merman Ψ" ระบุว่า
"คดี 'ลูก เนรคุณ' วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศาลแพ่งพระโขนง ครับ"
แม้จะเป็นเพียงการแจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาคดี แต่คำว่า "ลูกเนรคุณ" กลับกลายเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของผู้คนจำนวนมาก เพราะสำหรับสังคมไทยแล้ว คำนี้ไม่ใช่เพียงคำทั่วไป หากเป็นคำที่มีน้ำหนักทางความรู้สึกอย่างยิ่ง และมักถูกเชื่อมโยงกับความขัดแย้งที่บาดลึกภายในครอบครัว
หลายคนที่ติดตามเรื่องราวของทรายมาตลอด ต่างเข้ามาแสดงความเห็นและส่งกำลังใจให้เจ้าตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางคนยอมรับว่าการได้เห็นคำดังกล่าวถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผย ทำให้รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อย
อีกจุดหนึ่งที่หลายคนสังเกต คือการที่ทรายระบุวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาคดีไว้อย่างชัดเจนในโพสต์ดังกล่าว แม้เจ้าตัวจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม แต่ก็มีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยมองว่า นอกจากเป็นการแจ้งความคืบหน้าของคดีแล้ว อาจเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้คนที่รักและให้กำลังใจเขามาโดยตลอด ว่าในวันดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายต่อชีวิตของเขา
เพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงของคดีจะเป็นอย่างไร และไม่ว่าผลการพิจารณาจะลงเอยเช่นใด การต้องเดินเข้าสู่ศาลภายใต้ชื่อคดีที่มีคำว่า "ลูกเนรคุณ" ปรากฏอยู่ ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากเผชิญนัก
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล และข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้องได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยมีกำหนดนัดพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ศาลแพ่งพระโขนง
News1 รายงาน