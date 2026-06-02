เศร้าจับใจ ฟ้าผ่าไรเดอร์ ต่างระดับรัชวิภา
โลกออนไลน์แห่ส่งกำลังใจ หลังเพจ "เฮียขับรถ" เผยคลิปเหตุการณ์ระทึก ขณะเกิดฝนตกหนักบริเวณทางต่างระดับรัชวิภา โดยบันทึกภาพนาทีที่ไรเดอร์รายหนึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนอยู่บนเส้นทาง ก่อนเกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงใกล้จุดที่ผู้ขับขี่กำลังสัญจร
จากภาพในคลิปจะเห็นว่า สภาพอากาศขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและทัศนวิสัยค่อนข้างจำกัด รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากยังคงใช้เส้นทางตามปกติ กระทั่งเกิดแสงสว่างวาบจากฟ้าผ่า สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ได้รับชมคลิปดังกล่าว
ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุและครอบครัว ขณะที่หลายคนแสดงความห่วงใยต่อผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอาการหรือสถานะของผู้ประสบเหตุ จึงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน