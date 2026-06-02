โพสต์ปริศนาหลังเข้าฟังสรุปคดีแตงโม ชาวเน็ตแห่ตีความหมายถึงใคร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตาในโลกออนไลน์ หลังจากนายเอกราช นามโภคิน เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อติดตามการสรุปความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาว แตงโม นิดา

ภายหลังการเข้ารับฟังข้อมูลดังกล่าว นายเอกราชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

"ไม่เห่า สิครับ เดี๋ยวเขาก็รู้หมด ว่าไม่ใช่คน"

ข้อความดังกล่าวแม้จะไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง แต่กลับได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและพยายามตีความถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความดังกล่าว

บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คดีแตงโมกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยข้อมูลและแนวทางการสืบสวนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่อีกหลายความเห็นมองว่า อาจเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ นายเอกราชยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อความดังกล่าวมีความหมายถึงบุคคล เหตุการณ์ หรือประเด็นใดเป็นพิเศษ

ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ว่าโพสต์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในคดีแตงโมหรือไม่ หรือเป็นเพียงการสื่อสารในประเด็นอื่นที่สาธารณชนยังไม่ทราบข้อเท็จจริง

News1 รายงาน