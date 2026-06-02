"โฆษกกลาโหม" ซัดกัมพูชาสร้างกระแสรักชาติ กลบปัญหาการเมือง ย้ำไทยยังไม่พร้อมเจรจา
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทย โดยกล่าวหาว่ามีการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย 36 องค์ และติดตั้งเสาธงอีก 2 ต้น ในพื้นที่ใกล้แนวชายแดน จนถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา
โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดจากกองทัพบก แต่ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้ก่อนหน้านี้ โดยไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางกำลังพล การวางแนวลวดหนาม หรือการจัดวางสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่
พร้อมย้ำว่า การสร้างพระพุทธรูปที่ถูกกล่าวถึงนั้น อยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจน และเป็นการดำเนินการในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ไม่ใช่การรุกล้ำดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด
พลเรือตรี สุรสันต์ ยังมองว่า การเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในช่วงนี้มีนัยทางการเมืองมากกว่าประเด็นด้านอธิปไตย โดยเห็นว่าเป็นความพยายามสร้างแรงกดดันให้ไทยเร่งกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา หลังจากประเทศไทยผ่านการจัดตั้งรัฐบาลมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การหยิบยกประเด็นชายแดนขึ้นมาเคลื่อนไหว อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกระแสรักชาติภายในประเทศกัมพูชา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีต
โฆษกกระทรวงกลาโหม ย้ำว่า จุดยืนของรัฐบาลไทยในขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดการเจรจากับกัมพูชา หากยังคงมีพฤติกรรมยั่วยุหรือสร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
"หากกัมพูชายังมีการยั่วยุ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีการเจรจา เพราะบรรยากาศยังไม่เอื้ออำนวย" พลเรือตรี สุรสันต์ กล่าว
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยังยืนยันที่จะยึดหลักการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่มีอยู่ และเคารพข้อตกลงร่วมระหว่างสองประเทศ ขณะเดียวกันก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดต่อไป
