STGT ปักหมุดถุงมือยางไทยบนเวที THAIFEX ชูคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

“ศรีตรังโกลฟส์” โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมาตรฐานสากล ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ตอกย้ำบทบาทของถุงมือยางในการเสริมสร้างสุขอนามัย ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า และผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 (2050)
นายคณิต จันทร์ธิวัตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างยั่งยืนระดับโลก กล่าวว่า ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ที่จัดระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ศรีตรังโกลฟส์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ถุงมือยางคุณภาพ ภายใต้แนวคิด ‘Clean World Clean Gloves’ หรือ ‘ถุงมือสะอาด โลกสะอาด’ สะท้อนถึงความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมาตรฐานสากล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับ STGT ถุงมือยางไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับปกป้องมือเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารรวมถึงผู้บริโภคในทุกขั้นตอนเราจึงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการ
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ STGT ในปีนี้ คือผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Traceability) โดยได้รับวัตถุดิบต้นน้ำจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก สะท้อนถึงความโปร่งใส และความใส่ใจในคุณภาพตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคตอกย้ำความมุ่งมั่นของ STGT ในการส่งมอบถุงมือยางที่ได้มาตรฐานระดับสากล เชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนการผลิต และตอบโจทย์ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการ
ขณะเดียวกัน STGT ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ในเครือ อาทิ ศรีตรังโกลฟส์, ซาโตรี่ และ I’M GLOVE ซึ่งล้วนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น BRC Global Standards มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร, MDR หรือ Medical Device Regulation, ISO 22000 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงมาตรฐาน Halal เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในกลุ่มผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ภายในบูธ ยังแสดงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ STGT ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 (2050) เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมถุงมือยางสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทาง Climate Strategy ที่ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต, การนำเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำมาใช้ และการชดเชยและดูดซับคาร์บอน ซึ่งสอดรับกับแนวคิด “ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” หรือ “Clean World Clean Gloves”
นอกจากนี้ การเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย ขยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้า ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ STGT ได้ที่ Hall 1 Food Service Zone บูธ 1-YY71 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษ ตู้คีบ Grab a Glove! และรับคำแนะนำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด