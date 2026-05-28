หัวใจกตัญญู! “น้องมุนา” วัยแค่ 11 ทั้งเรียนดีทั้งช่วยแม่ป่วยมะเร็งขายโจ๊ก ฝันอยากเป็นครู อยากให้แม่อยู่ด้วยนานๆ

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ย่านประชาอุทิศ ของกรุงเทพฯ เพื่อรู้จัก “น้องมุนา” เด็กหญิงวัย 11 หัวใจกตัญญู ช่วยแม่ที่ป่วยมะเร็งขายโจ๊ก เพราะไม่อยากให้แม่เหนื่อยเพียงลำพัง แม้ต้องทำงานด้วยเรียนด้วย แต่น้องมีผลการเรียนที่ดีมาก
ทุกวัน อัลมุนา นาคะพินทุ หรือมุนา จะตื่นแต่เช้า เพื่อช่วยแม่เตรียมของก่อนออกไปขายโจ๊ก น้องไม่ใช่แค่ช่วยขายโจ๊ก แต่ยังผุดไอเดียโจ๊กใส่ไก่เด้งอีกด้วย
“(ถาม-ในแต่ละวันมุนาต้องตื่นกี่โมง?) ตื่นตี 5 ตื่นมาช่วยแม่ขายโจ๊ก (ถาม-งานขายโจ๊กหนูต้องทำอะไรบ้าง?) ตื่นมาทำไก่เด้งและช่วยเอาหมี่ใส่ถุง (ถาม-ขายของเหนื่อยไหม?) ก็เหนื่อย (ถาม-หนูเอากำลังใจมาจากไหน?) หนูเห็นแม่เหนื่อย หนูก็ไม่อยากให้แม่เหนื่อย อยากช่วย”
“สิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดก็ไก่เด้ง (ถาม-เล่าให้ฟังที่มาเมนูไก่เด้งใส่โจ๊กมายังไง?) ปกติไม่มีไก่เด้ง เลยอยากช่วยแม่ด้วย นึกขึ้นมาก็เลยลองทำดู พอกินแล้วอร่อย ก็เลยทำมาเรื่อยๆ”
ขณะที่ รุ่งรวี นาคะพินทุ แม่ของมุนา เล่าที่มาของเมนูไก่เด้งของลูกว่า“คือเราขายซ้ำๆ มันเบื่อแล้วไง แล้วซอยอื่นเขาจะมีปูอัด มีปลา ลูกสาวบอกมะ ตรงโน้นเขามีโจ๊กเนื้อนะ มะก็ทำไม่เป็นหรอก เขาบอก เดี๋ยวหนูจะทำไก่เด้ง เขาก็ทำ ทำเสร็จ เราก็ชิม โอเคผ่านก็ขายเลย (ถาม-แล้วผลตอบรับดีไหม?) ตอบรับดี”
มะเร็งคุกคามสุขภาพแม่!
“(ถาม-แม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ตั้งแต่เมื่อไหร่?) ตั้งแต่ปี 2546 ตั้งแต่ยังไม่มีลูก รักษาที่ศิริราช เพื่อนเป็นพยาบาล รักษามาตลอด เริ่มมีปัญหาลำไส้ กระเพาะอาหาร หาหมอ ก้อนเนื้อไม่ดี รักษามาตลอด มาเรื่อยๆ ที่หนักสุดเลยคือ กระเพาะอาหาร ลำไส้ มันทะลุถึงกันหมด ตอนนั้นลูกสาวประมาณ 7 ขวบ (ถาม-แล้วกระบวนการรักษาทำยังไง?) ตอนนั้นแม่ 50-50 ต้องรักษาตัว 6 เดือน อยู่จุฬาฯ 6 เดือน (ถาม-แล้วน้อง?) น้องอยู่กับครูเลย”
ไม่ใช่แค่มะเร็งลำไส้ แต่แม่ยังมีโรคเส้นเลือดสมองตีบเพิ่มมาอีก ทำให้น้องมุนาอดเป็นห่วงแม่ไม่ได้
“แม่เวียนหัว และอาเจียนด้วย (ถาม-ไปนอน รพ.นานไหม?) นานเป็นเดือน แต่ครั้งล่าสุดที่เป็นไปนอน 10 กว่าวัน (ถาม-ในฐานะลูก เราดูแลแม่ยังไงบ้าง?) หนูก็เป็นห่วง ไม่อยากให้แม่เหนื่อย ก็เลยช่วยทำงาน ช่วยขายโจ๊ก จะได้แบ่งเบาภาระ มะจะได้ไม่เหนื่อยและไปพักผ่อน (ถาม-เวลาแม่ป่วยหนักๆ ช่วยเหลือตัวเองได้ไหม?) ไม่ได้ เวลาเวียนหัว จะอาเจียน ปัสสาวะ อุจจาระ ก็ต้องช่วย บอกว่า ใจเย็นๆ นะ เวลาอาเจียน ก็เลยต้องไปเอากระโถนมา ใส่แพมเพิสให้ (ถาม-เวลาเห็นแม่ป่วย หนูรู้สึกยังไง?) เสียใจ คิดว่าตัวเองยังดูแลแม่ไม่ดีพอ แม่เลยต้องมาป่วย”
“(ถาม- หนูรู้สึกเสียใจว่าดูแลแม่ไม่ดีพอ ทำไมหนูโทษตัวเอง?) ความรู้สึกมันอยู่กันสองคน ก็ต้องต่างคนต่างดูแลรักษารักกันปกป้อง แต่พอเวลา ตื่นมาขายโจ๊ก แล้วมะคอยปลุก หนูจะ บางวันก็ตื่น บางวันก็ตื่นช้า แล้วมะก็ต้องเดินขึ้นลงและป่วยด้วยเกี่ยวกับลำไส้ แต่กลับมาแล้ว มะก็ต้องเดินขึ้นลงบันได และทำงานหนักด้วย เพราะหนูตื่นมาสาย (ถาม-เราเลยรู้สึกว่า เรายังทำหน้าที่เราได้ไม่ดีพอใช่ไหม?) ใช่ค่ะ (ถาม-แสดงว่าถ้าทำแทนได้ หนูอยากทำแทนมะทั้งหมดเลยหรือ?) ถ้าหนูทำได้ อยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้”
เสียใจ-สงสารแม่ ไม่อยากให้แม่ป่วย!
“(ถาม-หนูร้องไห้บ่อยไหม?) บ่อย (ถาม-เหตุผลที่เราต้องร้องไห้หรือเสียน้ำตาเพราะอะไร?) เพราะว่าแม่เจ็บป่วย ไม่สบาย (ถาม-แม่เจ็บป่วยบ่อยแค่ไหน?) เมื่อปีที่แล้วก็เป็น แต่นอนนานกว่านี้ หลังๆ ที่นอน รพ.จะเวียนหัว”
ขณะที่แม่เห็นลูกร้องไห้แล้ว อดห่วงไม่ได้ และพยายามให้สติลูก“เขาชอบร้องไห้เวลาแม่ไม่สบาย แม่ไหวไหม เขาร้องฟูมฟาย เขาร้อง โห ร้องจนเรานั่งดูเขา อะไร ร้องอะไรเยอะแยะ ร้องอะไรนักหนา ไม่ร้อง ร้องไม่ทำให้แม่หายนะ สติ หนูต้องมีสติ จะมาร้องไห้แบบนี้ไม่ได้ ถ้ามะเป็นอะไรไป หนูต้องมีสตินะ”
น้องมุนายอมรับว่า บางครั้งที่รู้สึกเศร้าเสียใจ ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร“(ถาม-เวลามีปัญหา หนูไปปรึกษาใคร?) บางทีก็แม่ ถ้าแม่กลับมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว บางทีก็เพื่อน อยู่โรงเรียน บางทีครั้งล่าสุด มะอยู่ รพ. อยากร้องไห้ ก็เลยเดินเข้าไปห้องน้ำ แล้วมองกระจก แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมา ว่ามันเป็นยังไง”
ทั้งเรียนทั้งช่วยแม่ทำงาน แต่ยังรักษาผลการเรียนได้ดีมาก!
“(ถาม-แม่เคยตั้งเป้าให้หนูไหมว่าจะต้องได้ 4.00 ทุกเทอม?) แม่ไม่คาดหวังอยู่แล้ว แม่ไม่คาดหวังได้เท่าไหร่ ก็ภูมิใจอยู่แล้ว (ถาม-แล้วทำไมหนูถึงตั้งเป้าหรือใช้ 4.00 เป็นแรงกดดันตัวเองขนาดนั้น?) เพราะบางทีหนูตั้งใจเรียนมาก พอเวลาจะสอบ ก็อ่านหนังสือ บางทีก็อ่านหนักมาก แต่คะแนนมันออกมาดีไม่พอ ก็เสียใจ แต่ก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่า จะเป็น 4.00 เท่านั้น แต่คราวนี้หนูได้ 3.96 หนูก็ดีใจแล้ว แค่ว่า กลับมาคิดอีกทีว่า ถ้าตอนนั้นตั้งใจทำงานให้มันเสร็จ มันก็จะดีกว่านี้ (ถาม-สำหรับอนาคต หนูมีความฝันไหมอยากเป็นอะไร?) อยากเป็นคุณครู เพราะว่าจะได้ทำงานดีๆ ถ้าแม่ยังอยู่ด้วย ก็คอยทำงานดูแลแม่ แม่จะได้ไม่ต้องลำบาก แต่หนูไม่คิดว่า น่าจะอยู่ไม่ถึง แต่หนูอยากให้แม่อยู่ไปนานๆ แต่หนูคิดว่า ความสามารถหนูไม่ถึง ก็อาจจะเรียนจบแค่ ม.6 แล้วก็มาขายโจ๊กต่อ”
แม่อยากเห็นลูกเดินถึงฝัน อยากย้อนวัยเพื่อมีแรงทำงานเลี้ยงลูก!
“อยากให้เขาเป็นครู เพราะเขาชอบจับเด็กมาสอนหนังสือ เด็กแถวนี้จะเอามาเล่นที่นี่ (ถาม-ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้อย่างหนึ่ง แม่อยากเปลี่ยนอะไรที่สุด?) อยากเปลี่ยนอายุ ยังไม่อยากแก่ อยากอายุสัก 20 จะได้เลี้ยงลูกได้ เพราะอายุมันทำให้เราไม่ไหว แรงไม่พอ เดินช้า แล้วเรามีลูกตั้งแต่ 20 แรงเรายังก้าวออก ใจมันยังไหว ไม่เป็นไร ก็ขายโจ๊กไป”
ความสุขของเด็กวัย 11 แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่สำหรับน้องมุนา ไม่มีอะไรทำให้น้องมีความสุขได้มากเท่ากับการมีแม่อยู่ด้วยไปนานๆ
“(ถาม-ถ้ามีพร 1 ข้อที่หนูขอได้ หนูอยากขอพรอะไร?) ขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆ (ถาม-ถ้าจะให้น้องนิยามชีวิตของน้องที่เติบโตมาถึงวันนี้ คำว่าครอบครัวของน้องมุนาเป็นยังไง?) ถึงแม้ว่าจะมีแค่แม่ แต่สำหรับหนู หนูมีครบทุกอย่าง แต่ขอให้หนูมีแค่แม่ หนูไม่ต้องการใครเพิ่มแล้ว แต่ขอแค่ว่า แม่อยู่กับหนูไปนานๆ คอยเป็นกำลังใจ คอยเป็นแรงผลักดันให้หนูสู้ไปอีก”
“(ถาม-อนาคตข้างหน้าอีก 10 หรือ 15 ปี แม่ยังมีชีวิตอยู่กับหนู และหนูได้เป็นครูตามที่ฝันไว้ สิ่งที่หนูอยากบอกแม่ และตอบแทนแม่ หนูอยากบอกอะไร?) ขอบคุณคุณแม่ที่อยู่กับหนู คอยเลี้ยงดูหนู จนหนูได้ดี และทำตามความฝัน และจะคอยดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ ให้แม่ได้อยู่สบาย”
หากท่านใดต้องการให้กำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวน้องมุนา โอนไปได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี น.ส.รุ่งรวี นาคะพินทุ เลขที่บัญชี 134-215105-0
