ชั่วโมงแรกพีคสุด! ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยสถิติวันแรกลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ดันยอดผู้ใช้แอปเป๋าตังพุ่งทำลายสถิติ 1,864% ด้าน กทม. คว้าอันดับ 1 จังหวัดใช้งานสูงสุด
26 พฤษภาคม 2569 – ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” บนเครือข่ายของลูกค้าทรูและดีแทคในการลงทะเบียนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกในการเปิดลงทะเบียนพบว่าปริมาณผู้ใช้งานทั่วประเทศตลอดทั้งวันพุ่งสูงถึง 1,864% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาการใช้งานปกติ สะท้อนกระแสตอบรับอย่างสูงจากประชาชนทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเข้าใช้งานตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยเฉพาะตั้งแต่นาทีแรกมีปริมาณการใช้งานบนเครือข่ายมือถือทรูและดีแทคเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ทีมเน็ตเวิร์กและ IT ของทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดปฏิบัติการ War Room ที่ Business Network Intelligence Center (BNIC) พร้อมนำ AI ระบบ Autonomous Network เข้ามาดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับข้อมูลช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานแอปเป๋าตังสูงสุดทั่วประเทศ พบว่า ช่วงเวลา 06.00–07.00 น. มีการเข้าใช้งานสูงที่สุด รองลงมาคือช่วง 07.00–08.00 น., 08.00–09.00 น., 05.00–06.00 น. และ 09.00–10.00 น. ตามลำดับ โดยข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากเข้าแอปเป๋าตังเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเปิดลงทะเบียนในเวลา 06.00 น. และยอดการใช้งานแอปพุ่งสูงสุดตั้งแต่นาทีแรกที่เริ่มเปิดลงทะเบียนทั่วประเทศ (อ้างอิงข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 25 พ.ค. 2569)
ด้านข้อมูลการใช้งานตามพื้นที่พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีปริมาณการใช้งานสูงสุด รองลงมาคือ ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี ตามลำดับ ขณะที่เมื่อแบ่งตามกลุ่มภูมิภาค พบว่า ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีการใช้งานสูงสุด ตามด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลำดับ สะท้อนการเชื่อมต่อและการเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อดิจิทัลในทุกช่วงเวลาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการภาครัฐที่มีประชาชนเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก สำหรับการเปิดลงทะเบียนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” บริษัทได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายล่วงหน้า ทั้งการเพิ่มความจุเครือข่าย 5G และ 4G การบริหารจัดการทราฟฟิกดาต้าแบบอัจฉริยะด้วย AI การปรับโหลดในพื้นที่ใช้งานหนาแน่น รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ทีมงานเน็ตเวิร์กและ IT ได้เข้าประจำการที่ War Room ณ Business Network Intelligence Center (BNIC) ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อดูแลเสถียรภาพของสัญญาณ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และความปลอดภัยของการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ สะท้อนศักยภาพของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการนำ AI และเทคโนโลยี Autonomous Network มายกระดับการบริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ รองรับบริการดิจิทัลขนาดใหญ่ระดับประเทศ และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทรูและดีแทคสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อย่างราบรื่นในทุกช่วงเวลาสำคัญ