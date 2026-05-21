กตัญญูช่วยแม่สู้! “น้องดีจัง” วัย 9 ขวบ ทั้งเรียนดี ทั้งช่วยแม่ที่ป่วยมะเร็ง ทำขนมขายหลังเลิกเรียน พยายามช่วยแม่ปลดหนี้ อยากให้แม่ได้พักบ้าง กลัวมะเร็งกำเริบ!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรู้จัก “น้องดีจัง” เด็กวัยแค่ 9 ขวบ ไม่เพียงมีผลการเรียนที่ดีมาก แต่ยังมีหัวใจกตัญญู ช่วยแม่ที่ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ ทำขนมไทยขายหลังเลิกเรียน
“ตอนแรกปวดท้อง ปวดแบบไม่หาย กินยาก็ไม่หาย ก็ปวดกรุ่นๆ เป็นอย่างนี้มา 3 เดือน พอเดือนสุดท้ายก็เจ็บหนัก เลยต้องเข้า รพ.”
กมลทิพย์ นาคนคร คุณแม่ของน้องดีจัง เล่าถึงอาการของโรคมะเร็งที่แสดงออกเมื่อ 7 ปีก่อน ก่อนที่หมอจะลงความเห็นว่า เธอเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ 3
“(ถาม-พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง?) ตอนแรกก็เฉยๆ แต่พอหมอบอกว่า อยู่ได้แค่ 6 เดือน ใจก็เสีย (ถาม-ตอนนั้นคิดยังไง เรามีลูกมีสามีต้องดูแลด้วย?) เขาบอกว่า คนเป็นโรคมะเร็ง ให้สู้ อยู่ที่ใจ แม่ก็สู้ (ถาม-กลัวไหม?) ไม่กลัว ก็บอกเขาว่า ให้อยู่ที่ของเขา”
ก่อนป่วย แม่น้องดีจังทำงานเป็นลูกจ้างร้านขนมหวาน โดยทำทุกอย่าง ทั้งลงมือทำเองและขายด้วย แต่หลังป่วย ต้องหยุดทำงานเพื่อรักษาตัว การล้มป่วยทำให้แม่และลูกๆ คือ น้องจ้าและน้องดีจัง ต้องแยกกันอยู่ 4-5 ปี เพราะแม่ตัดสินใจไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายเพื่อรักษาตัว และเพื่อไม่เป็นภาระของสามี ที่ต้องทำงานดูแลลูกๆ
“ตอนนั้นพ่อดีจังทำงานรายวันร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ดีจังอายุ 2 ขวบ พ่อต้องทำงาน ย่าเขาช่วยเลี้ยง (ถาม-การกินอยู่ของพ่อลูกตอนนั้นเป็นยังไง?) ลำบาก อดๆ อยากๆ”
ความยากลำบากของครอบครัวในยามที่แม่ป่วย พ่อต้องทำงานหาเงินเพียงคนเดียว ส่งผลให้น้องจ้า ลูกชายคนโต ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก่อนตัดสินใจออกมาทำงานเต็มตัว เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว“พอน้องจ้าเรียนจบ ปวช.แล้ว ก็ออกมาทำงานเป็นเด็กปั๊ม เพราะพ่อกับแม่แย่ ไม่ไหว ชักหน้าไม่ถึงหลัง (ถาม-จริงๆ น้องมีความฝันอยากจะเรียนต่อไหม?) อยาก แต่ต้องมาช่วยพ่อแม่ก่อน”
หลังรักษาตัวทั้งผ่าตัด ฉายแสง และคีโม จนอาการดีขึ้น แม่น้องดีจังกลับมาอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอีกครั้ง พร้อมลุกขึ้นทำงานหารายได้ ไม่ใช่แค่เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัว แต่เพราะยังมีหนี้ที่รออยู่
“(ถาม-ตอนนี้สภาพการป่วยเป็นยังไงบ้าง?) ตอนนี้ทรงตัวอยู่ ปกติดี ค่าเลือดปกติ ค่ามะเร็งปกติ (ถาม-ผลจากการรักษา สุขภาพเป็นยังไงบ้าง?) ก็จะเหนื่อยมากไม่ได้ เหมือนปอดเราไม่แข็งแรง และจะอดนอนมากไม่ได้ (ถาม-หมอให้คำแนะนำยังไงบ้าง?) ให้ดูแลตัวเองดีๆ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ (ถาม-แล้วการขับถ่าย มีผลกระทบไหม?) ตอนแรกๆ ถุงหน้าท้องก็มีผลนิดหน่อย เพราะเรายังไม่ชินกับเขา แต่อยู่ไปอยู่มาก็ชิน”
สุขภาพไม่เอื้อให้เป็นลูกจ้าง ผันตัวเป็นแม่ค้าทำขนมหวานขายเอง!
“คือร่างกายเราไปทำตรงนั้นไม่ไหวแล้ว หมอบอกว่า มีจุดเล็กๆ ที่ปอดกับตับ (ถาม-ทำไมเป็น?) แม่คิดว่า คงเป็นพวกถ่าน (ถาม-อยู่ในครัว ใช้ถ่านเป็นวัตถุดิบในการก่อไฟหรือ?) ใช่ค่ะ (ถาม-แล้วมาทำของตัวเองได้ยังไง?) ก็ไปกู้เขามาลงทุนทำขนมหวานขาย (ถาม-ก่อนหน้านี้ก็มีภาระหนี้สินอยู่แล้วด้วยใช่ไหม? ใช่ค่ะ เป็นหนี้จากการปลูกบ้าน มีลูก (ถาม-ทำไมถึงเลือกทำขนมหวานขาย?) เพราะแม่ถนัดด้านนี้ และมีใจรักด้านนี้”
ไม่ใช่แค่แม่ที่สู้ ทั้งที่ตัวเองป่วย แต่น้องดีจัง (ด.ญ.พรรณพัชร นาคนคร) กับวัยแค่ 9 ขวบ ก็ช่วยสู้อยู่เคียงข้าง
“(ถาม-หนูยังเด็กทำขนมเป็นแล้วหรือ?) เป็นค่ะ แม่สอนหนูทำขนมตั้งแต่อายุ 7 ขวบ (ถาม-แล้วทุกวันนี้หนูทำอะไรเป็นบ้างแล้ว?) ขนมชั้น ลูกชุบ ฝอยทอง ถั่วกวน วุ้นน้ำเฮลซ์บลูบอย (ถาม-หนูชอบทำขนมชนิดไหนหรือขั้นตอนไหนมากที่สุด?) ชอบตอกไข่ฝอย และตอกไข่ลูกชุบ (ถาม-ทำไมถึงชอบ?) ได้ฝึกทักษะการเอาไข่ขาวออกจากไข่แดง”
ทุกวันหลังทำขนมเสร็จ แม่จะขี่รถพ่วงข้างไปขายที่ตลาด 18 เมตร (จ.เพชรบุรี)“แม่ทำขนมเสร็จประมาณ 6 โมงเย็น ออกไปขาย 6 โมงครึ่ง เก็บร้านประมาณ 5 ทุ่มครึ่ง (ถาม-โห เวลาพักผ่อนก็น้อย ที่หมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆ ทำได้ไหม?) ไม่ค่อยจะได้ (ถาม-วันหนึ่งได้นอนกี่ชั่วโมง?) 2-3 ชั่วโมงเอง”
ในช่วงแรกของการขายขนมหวาน ลูกค้ายังไม่รู้จักร้านของแม่ ทำให้ขายไม่ค่อยได้ แถมยังมีหนี้ที่ถูกทวงรายวัน โชคดีได้น้องดีจังอาสาช่วยแม่เร่ขาย
“วันนั้นก็มีรายวันมาเก็บที่หน้าร้านแม่ แต่แม่ไม่มีเงินให้เขา และดีจังอาสาที่จะไปเดินเร่ขายขนมให้ ครั้งแรกที่ดีจังไปขายของ ขายได้ 600 บาทเลย วันนั้นช่วยแม่ได้เยอะเลย ตอนนั้นเราเป็นแม่ค้าใหม่ ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก พอดีจังช่วยเร่ขาย ลูกค้าก็ตามดีจังมาที่ร้าน หลังจากนั้นก็ขายดีขึ้น คนก็ชอบ เพราะขนมไม่หวานมาก”
น้องดีจังเคยขายขนมคนเดียว เพราะแม่ป่วย!
“มีอยู่วันหนึ่ง ตอนนั้นแม่หนูเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง อาเจียน แม่อ้วกหลายครั้ง จนแม่ต้องเข้า รพ. หนูก็ขายของคนเดียว (ถาม-ใครเป็นคนบอกให้หนูไปขาย?) หนูอยากไปเอง เพราะถ้าสมมุติเราทำของเสร็จแล้ว ต้นทุนเป็นพัน เรายังไม่ได้ไปขาย เราทิ้งมัน เสียดายของ”
ภูมิใจได้ช่วยแม่ปลดหนี้!
“(ถาม-หนูช่วยงานแม่ตั้งแต่เล็กๆ เลย รู้สึกยังไงที่เรายังเด็ก แต่สามารถทำงานได้?) ก็ภูมิใจในตัวเอง หนูไม่คิดว่าตั้งแต่เล็กมีหนี้ก้อนโต และโตมาได้ออกรายการหลายรายการ (ถาม-เราภูมิใจสิ่งไหนมากสุด?) ปลดหนี้ ที่บ้านมีหนี้อยู่ 7 หมื่น ตอนนี้ก็ทยอยใช้หมดแล้ว เหลืออีกแค่ 1-2 เจ้า (ถาม-หนี้นั้นเกิดมาจากอะไรพอรู้ไหม?) น่าจะเกิดจากแม่ไม่มีตังค์ไปคลอดลูก และอาจจะกู้มาทำบ้านหลังนี้”
แม่ภูมิใจลูกเป็นเด็กดี อยากให้ลูกได้เรียนสูงๆ!
“(ถาม-แม่ภูมิใจอะไรลูกมากที่สุด?) เขาเป็นเด็กดี ใครเห็นใครก็ เด็กคนนี้ดี พูดจาดี น่ารัก ลูกค้าชมทุกคน ทั้งที่แม่ก็ไม่ได้สอนเขา เขาเป็นเด็กมีเมตตา ใจดี (ถาม-แล้วผลการเรียนน้องเป็นยังไงบ้าง?) เกรด 4 ทุกวิชา (ถาม-ทั้งๆ ที่ช่วยแม่ทำงาน แทบไม่ได้พักนี่นะ?) ใช่ค่ะ”
“(ถาม-สำหรับอนาคตของลูก เราห่วงอะไรมากที่สุด?) เป็นห่วง อยากให้ดีจังเรียนสูงๆ ได้ใส่ชุดข้าราชการ (ถาม-ในภาวะที่ครอบครัวยังต้องต่อสู้ ปากกัดตีนถีบทุกวัน คิดว่าจะมีกำลังส่งลูกเรียนสูงๆ ตามที่เขาฝันไหม?) แม่จะทำให้ดีที่สุด แม่จะพยายาม”
ดีจัง ฝันอยากเป็นครู!
“หนูอยากเป็นครู (ถาม-ทำไมอยากเป็นครู?) รู้สึกว่าการเป็นครูได้สอนนักเรียนและได้ทำกิจกรรม”
นอกจากห่วงอนาคตลูกแล้ว สิ่งที่แม่กังวลที่สุดเกี่ยวกับตัวเองก็คือ โรคมะเร็งที่ตัวเองเป็นอยู่“โรคของแม่ สมมุติว่า ถ้าเขาย้อนกลับมา แม่ก็ต้องตาย ถ้ากรรมพันธุ์เป็นอย่างนี้ รักษาหายเป็นสิบๆ ปี พอย้อนกลับมา ทุกคนต้องตายหมด”
ดีจัง หวังอยากให้แม่ได้พักบ้าง กลัวมะเร็งกำเริบ!
“หนูอยากให้แม่พักผ่อนสัก 2-3 วัน เพราะแม่ก็เป็นโรคอยู่แล้ว ยิ่งไม่ได้นอน โรคอาจจะต่อเสริมโรคเข้ามาอีก (ถาม-โรคจะกำเริบใช่ไหม หนูอยากให้แม่ได้พักผ่อน ทุกวันนี้แม่ทำขนมขายได้มีวันหยุดพักผ่อนบ้างไหม?) ไม่มีค่ะ (ถาม-หนูยังเด็ก เหนื่อยไหมเวลาช่วยแม่ทำงาน?) ไม่เหนื่อย (ถาม-ท้อไหมกับภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวเรา?) ไม่ท้อ ถ้าสมมุติเราไม่ย่อท้อ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
หากท่านใดต้องการอุดหนุนขนมไทยของแม่น้องดีจัง แวะไปได้ที่ตลาด 18 เมตร จ.เพชรบุรี หากต้องการสั่งขนมของแม่โทรไปได้ที่085-531-6456 หรือหากต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องดีจัง โอนไปได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางกมลทิพย์ นาคนคร เพื่อผู้เยาว์ ด.ญ.พรรณพัชร นาคนคร เลขที่บัญชี 020-395-014-630
