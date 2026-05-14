“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรู้จัก “น้องวิว” เด็กวัย 13 ที่ไม่เพียงกตัญญูต่อผู้เป็นยายและทวดที่เลี้ยงดูมา แต่ยังสู้ชีวิตด้วยการเรียนด้วย ทำงานด้วย เพื่อช่วยยายใช้หนี้ที่มีอยู่ โดยมีความฝันอยากเป็นหมอ เพื่อจะได้ดูแลทวดและยายยามเจ็บป่วย
นกน้อย เกิดปราโมทย์ ทวดของน้องวิว (อรทัย แสงทอง) ย้อนภาพวันที่ตัดสินใจรับน้องวิวไว้ดูแล หลังแม่ของน้องเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วัน
“เขาก็เที่ยวกับเพื่อนๆ เขาก็ไม่ค่อยกลับ กลับมาเขาก็เอาลูกมาให้ ไม่เคยมาดูแลหรอก เขาคลอดได้ 3 วันมั้ง เขาเอามาให้ เขาว่าเอาไหม ไม่เอาเขาจะให้คนอื่น นี่สงสารเด็ก ฉันว่าฉันเอา”
ลำบากแค่ไหน ทวดพร้อมดูแลหลาน!
“(ถาม-ความเป็นอยู่ของทวดกับยายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่รับน้องวิวมาเลี้ยง?) ตอนนั้นยายเขาไม่ได้อยู่ ยายอยู่กับแฟนเขา ฉันอยู่คนเดียว ยายกลับมาตอนวิวจะเข้าโรงเรียน ยายเลี้ยงตั้งแต่แบเบาะ กินน้ำข้าว ยายไปทำงาน ก็ขอเขากลับก่อน มาดูหลานก่อน แล้วก็กลับไปทำงานต่อ”
ด้านสาคร เกิดผล ยายของน้องวิว ได้เข้ามาช่วยทวดดูแลหลานอีกแรงในเวลาต่อมา“ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่ทวดเป็นคนเลี้ยง ยายเป็นคนไปทำงาน (ถาม-เลี้ยงน้องแทบจะเป็นลูกจริงๆ เลย?) ก็รักเหมือนลูกนั่นแหละ”
ไม่ใช่แค่น้องวิว แต่ยายยังดูแลพี่ชายของน้องวิวอีกคนด้วย
“พี่ชายน้องวิวก็มาอยู่ ตอนนั้นยังเล็กๆ กันทั้งนั้น (ถาม-พอมีน้องวิวก็มาให้ยายเลี้ยงอีก?) กลับมาคลอดที่บ้าน แล้วก็ไป (ถาม-ในภาวะที่เราขัดสน ตอนนั้นยายทำงานอะไร?) ตอนนั้นแบกเกลือ ยังแข็งแรงอยู่ ทำเกลือ”
ทวดล้มป่วย ต้องผ่าตัดรักษาตัว ทำให้มีหนี้จนถึงวันนี้!
แม้ช่วงนั้นน้องวิวจะยังเด็ก จนไม่รู้ว่าทวดป่วยเป็นอะไร แต่ก็พอรู้ว่าทวดป่วย“ทวดก็มองไม่ค่อยเห็น เดินไม่ค่อยได้ ตอนนั้นเขาไม่สบาย เจ็บ แล้วเขาก็ปวดท้อง ไปผ่าท้อง ก็นอนติดเตียง ตอนนั้นยังเด็กอยู่ รู้ว่าเขาป่วย แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร (ถาม-ตอนนั้นเป็นภาวะที่ทำให้เกิดหนี้ขึ้นมาเหมือนกัน?) ใช่”
ขณะที่ยายเล่าว่า อาการป่วยของทวดมาจากกระเพาะรั่ว“แม่กระเพาะรั่ว (ถาม-เกิดจากอะไรทราบไหม?) เขาไม่ค่อยได้กิน หมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วน เราก็ตกใจว่าทำไมกระเพาะรั่ว (ถาม-ก่อนหน้านี้มีอาการไหม?) เขาบอกไม่สบาย เสียดท้องนิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้เจ็บหนัก จู่ๆ เขาก็นั่นไปเลย ไป รพ.ก็ผ่าเลย”
เมื่อทวดป่วย ยายต้องเป็นเสาหลักของบ้านในการหารายได้ด้วยการออกไปรับจ้างเป็นแม่ครัวร้านอาหาร แต่เมื่อกำลังเริ่มเสื่อมถอยตามสังขาร รายได้รายวันเริ่มไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน ที่มีหนี้เป็นทุนเดิม
“ยายก็ยังปวดในขาอยู่ (ถาม-เป็นอะไร?) เขาบอกว่าเป็นเก๊าท์เทียม ที่นอนติดเตียงหนนั้น (ถาม-อาการเป็นยังไง?) มันจะปวด 3 เดือนที่นอนติดเตียง (ถาม-ในภาวะที่เราขาดแคลน เราแก้ปัญหาชีวิตยังไง?) ก็ไม่รู้จะทำไง ก็สู้ไป ทางไหนที่ได้เงิน เราก็เอาหมด เขาจ้าง เราก็ไป เขาจ้างเป็นเงิน ก็ไป”
รายได้ไม่พอรายจ่าย จำเป็นต้องกู้เพิ่ม!
“เริ่มเป็นหนี้จากที่เราเริ่มจะไม่ไหว ก็เริ่มไปหาเขาบ้าง ทางนี้ไปทางโน้น ทางโน้นไปทางนี้ เริ่มเป็นหนี้ สมมุติไปยืมตรงนี้มา เขาจะเอา เราก็ไปยืมอีกคนมาให้ หมุนเวียนกันไป (ถาม-หนี้แรกๆ เริ่มจาก?) จากเราทำงานไม่ไหว เราหยุด แต่ครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่าย เดี๋ยวไฟบ้างน้ำบ้าง และภาระที่เรามีอยู่แล้ว พวกสหกรณ์ ฌาปนกิจบ้าง เราก็ทำไว้เผื่อเราตายจะได้มีเงินเผาเรา ไม่ทำก็เดี๋ยวไม่มีอะไรเลย”
ยายเล่าว่า ช่วงที่ครอบครัวเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง พี่ชายน้องวิวยอมเสียสละด้วยการลาออกก่อนจบ ม.3 เพื่อช่วยทำงานหาเงิน
“เขาก็คงเห็นว่าทางบ้านแย่ (ถาม-ตอนนั้นเขาช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้าง?) เขาก็ไปลงทะเลบ้าง ขึ้นเรือด้วยกัน (ถาม-ไปจับหอยจับปลาจับกุ้ง?) กินกัน ถ้าขายได้ก็ขาย (ถาม-ตอนที่เขาออกจากการเรียน เขาได้บอกยายไหม?) เขาก็บอก ให้ไป เขาไม่ไป เขาบอก เขาเลิก เขาไม่เรียน”
ขณะที่น้องวิวเริ่มทำงานช่วยที่บ้านหาเงินตั้งแต่ ป.5 ด้วยการรับจ้างล้างจานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม
“ทำงานเฉพาะวันหยุด และปิดเทอม (ถาม-ขายของช่วงไหน?) ช่วงเลิกเรียน (ถาม-งานไหนที่เหนื่อยที่สุด?) ล้างจาน (ถาม-เยอะมากเลยหรือ?) เป็นกะละมังใหญ่ๆ ส่วนทางนี้ ก็ขายของหน้าบ้าน (ถาม-อะไรบ้าง?) ขายลูกชิ้น ขายน้ำปั่น (ถาม-เงินที่ได้ส่วนใหญ่เราไปใช้อะไร?) ใช้หนี้”
“(ถาม-ทุกวันนี้หนูต้องรับภาระในการจ่ายหนี้กี่ปีมาแล้ว?) 2 ปี ตั้งแต่ ป.6 (ถาม-ใช้หนี้วันละเท่าไหร่?) วันละประมาณ 400-500 (ถาม-แต่รายได้หนูวันละเท่าไหร่?) 350 (ถาม-ก็ยังไม่พอกับการกินอยู่หรือใช้หนี้เลย แล้วอยู่ได้ยังไง?) ก็อยู่แบบนี้ (ถาม-พอประเมินได้ไหมว่า หนี้ที่เราทั้งครอบครัวประมาณเท่าไหร่?) ประมาณ 8-9 หมื่น (ถาม-แล้วทุกวันนี้ใครเป็นกำลังหลักในการชำระหนี้?) ยายและหนู”
“(ถาม-ปีนี้หนูอายุ 13 เจออุปสรรคมาเยอะ อุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิตที่เจอมาคือเหตุการณ์ไหน?) คือเหตุการณ์ที่ใช้หนี้จนไม่มีตังค์กินเลย และโดนตัดน้ำตัดไฟ (ถาม-สิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจหรือทำให้รู้สึกยังไงบ้าง?) ความรู้สึกก็อยากเก็บตังค์ ไม่อยากใช้หนี้เท่าไหร่ แต่ก็ต้องใช้ (ถาม-หนูกำลังโตเป็นสาว บางครั้งเรียนหนังสือหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ต้องมี เราบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่น้อยอย่างนี้?) ก็กินให้น้อยลง เก็บตังค์มากกว่า”
“(ถาม-เคยรู้สึกท้อและคิดจะหยุดบ้างไหม?) ไม่เคย มันหยุดไม่ได้ (ถาม-เคยถูกทวงหนี้ในลักษณะไหนบ้าง ที่เรารู้สึกรุนแรงหรือรับไม่ได้บ้างไหม?) เคย เขามาด่า ด่าแรง (ถาม-ทวงกับใคร?) ทวงกับยายต่อหน้าหนู (ถาม-หนูเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกยังไง?) รู้สึกไม่ชอบ (ถาม-แล้วหนูทำยังไง?) หนูก็เดินหนี เพราะหนูก็ทำใจไม่ได้ เขามาด่ายาย แต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะยายไม่ได้ให้เขา”
ด้านเนตรนภา แจ่มจรัส เพื่อนร่วมงานของน้องวิว รับรู้ปัญหาของเพื่อนมาตลอด และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ
“(ถาม-ที่ผ่านมา น้องวิวเคยเอาปัญหาส่วนตัวมาปรึกษากับเราไหม?) เคย บางทีก็มาร้องไห้ให้ฟัง บางทีได้เงินมา ก็ไม่ได้ใช้เอง ต้องเอาไปช่วยยายใช้หนี้ เป็นหนี้เหมือนรายวัน จ่ายค่าน้ำค่าไฟ (ถาม-เราเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าหน่อย ให้คำปรึกษาน้องว่ายังไง?) ก็บอกน้องว่า ก็ต้องสู้ๆ เพราะไม่มีใครช่วยเขาได้ นอกจากตัวเขาเอง (ถาม-เห็นน้องเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไง?) รู้สึกนับถือน้องมากเลย น้องเก่งมาก และอดทน ขยัน เหมือนช่วยยายทุกอย่าง ไม่เกี่ยงงาน”
บ้านทรุดโทรมผุพัง!
“(ถาม-พูดถึงที่อยู่อาศัย ตอนนี้เป็นที่ของหลวงใช่ไหม แล้วสภาพเป็นยังไงบ้าง ดูรู้สึกค่อนข้างจะเก่า?) สภาพมันก็แย่ ผุพัง (ถาม-มันส่งผลกระทบกับการอยู่การกินของเราไหม?) ส่งผลกระทบต่อการอยู่ พอฝนตกมันก็รั่ว นอนไม่ได้ (ถาม-แล้วทำยังไงกัน?) ก็ดูว่า มันเปียกก็ขยับออก และมาไว้อีกทางหนึ่ง ถ้ามันรั่วทั้งบ้าน ก็อยู่แบบนั้น พอเลิกหน้าฝน ก็เอาออกมาซัก มาทำความสะอาด”
เหนื่อยยากแค่ไหน ไม่ทิ้งการเรียน!
“(ถาม-เวลาเราไม่มีเงิน เคยหยุดเรียนเพื่อไปทำงานไหม?) เคยบางครั้ง หยุดวันหนึ่งแล้วไปทำงาน เอาตังค์ที่ทำงานไปกิน (ถาม-แล้วหนูบอกที่โรงเรียนหรือครูว่ายังไง?) บอกครูว่าลากิจ (ถาม-แล้วครูรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร?) ครูเขารู้ เพราะเขาเคยมาเยี่ยมบ้าน และเคยให้เล่าประสบการณ์ออกไป (ถาม-บ่อยไหมที่เราต้องเลือกออกมาทำงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่าย ทิ้งการเรียน?) บ่อยนิดหนึ่ง (ถาม-หนูมีเป้าหมายไหมอยากเรียนให้สูงที่สุดถึงชั้นไหน?) มีอยู่ ถึง ม.6 (ถาม-รู้ไหมการศึกษามีความสำคัญกับชีวิตยังไง?) รู้ ถ้าเรายิ่งเรียนสูง โตไปเราก็สบาย ได้เงินดี ไม่เหนื่อย ไม่ลำบาก”
“(ถาม-ผลการเรียนเป็นยังไงบ้าง) ปีนี้ได้ 3.78 (ถาม-เกือบ 4 เลย ถ้าไม่มีเงินเรียนจริงๆ หนูจะทำยังไง?) ก็น่าจะไม่ได้เรียน (ถาม-เสียดายไหม?) เสียดาย (ถาม-น้องวิวมีความฝันไหมอยากเป็นอะไร?) อยากเป็นหมอ เพราะเวลาครอบครัวเป็นอะไร ก็ดูแลเองได้ (ถาม-ถ้าหนูได้เป็นหมอจริงๆ อยากดูแลใครคนแรก?) ดูแลทวดกับยาย อยากทดแทนบุญคุณ”
“(ถาม-ถ้ามีพร 1 ข้อที่สำเร็จได้ หนูอยากได้พรอะไร?) อยากให้หนี้หมด (ถาม-หนูเคยคิดไหมถ้าไม่มีหนี้ หนูจะใช้ชีวิตยังไง?) สบาย ไม่ลำบาก ใช้ชีวิตเหมือนเพื่อน ไม่ต้องมานั่งทำงาน”
“(ถาม-อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยเหมือนหนูไหม?) อยากบอกว่า สู้ๆ (ถาม-แล้วเคยบอกตัวเองไหม?) เคย (ถาม-บอกว่ายังไง?) บอกว่าสู้ๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง อย่าไปท้อ”
หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการร่วมส่งต่อโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของน้องวิว โอนไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ด.ญ.อรทัย แสงทอง เลขที่บัญชี 219-1-79109-9
