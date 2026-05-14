xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรู้จัก “น้องวิว” เด็กวัย 13 ที่ไม่เพียงกตัญญูต่อผู้เป็นยายและทวดที่เลี้ยงดูมา แต่ยังสู้ชีวิตด้วยการเรียนด้วย ทำงานด้วย เพื่อช่วยยายใช้หนี้ที่มีอยู่ โดยมีความฝันอยากเป็นหมอ เพื่อจะได้ดูแลทวดและยายยามเจ็บป่วย



รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรู้จัก “น้องวิว” เด็กวัย 13 ที่ไม่เพียงกตัญญูต่อผู้เป็นยายและทวดที่เลี้ยงดูมา แต่ยังสู้ชีวิตด้วยการเรียนด้วย ทำงานด้วย เพื่อช่วยยายใช้หนี้ที่มีอยู่ โดยมีความฝันอยากเป็นหมอ เพื่อจะได้ดูแลทวดและยายยามเจ็บป่วย


นกน้อย เกิดปราโมทย์ ทวดของน้องวิว (อรทัย แสงทอง) ย้อนภาพวันที่ตัดสินใจรับน้องวิวไว้ดูแล หลังแม่ของน้องเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วัน

“เขาก็เที่ยวกับเพื่อนๆ เขาก็ไม่ค่อยกลับ กลับมาเขาก็เอาลูกมาให้ ไม่เคยมาดูแลหรอก เขาคลอดได้ 3 วันมั้ง เขาเอามาให้ เขาว่าเอาไหม ไม่เอาเขาจะให้คนอื่น นี่สงสารเด็ก ฉันว่าฉันเอา”


ลำบากแค่ไหน ทวดพร้อมดูแลหลาน!

“(ถาม-ความเป็นอยู่ของทวดกับยายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่รับน้องวิวมาเลี้ยง?) ตอนนั้นยายเขาไม่ได้อยู่ ยายอยู่กับแฟนเขา ฉันอยู่คนเดียว ยายกลับมาตอนวิวจะเข้าโรงเรียน ยายเลี้ยงตั้งแต่แบเบาะ กินน้ำข้าว ยายไปทำงาน ก็ขอเขากลับก่อน มาดูหลานก่อน แล้วก็กลับไปทำงานต่อ”


ด้านสาคร เกิดผล ยายของน้องวิว ได้เข้ามาช่วยทวดดูแลหลานอีกแรงในเวลาต่อมา“ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่ทวดเป็นคนเลี้ยง ยายเป็นคนไปทำงาน (ถาม-เลี้ยงน้องแทบจะเป็นลูกจริงๆ เลย?) ก็รักเหมือนลูกนั่นแหละ”

ไม่ใช่แค่น้องวิว แต่ยายยังดูแลพี่ชายของน้องวิวอีกคนด้วย

“พี่ชายน้องวิวก็มาอยู่ ตอนนั้นยังเล็กๆ กันทั้งนั้น (ถาม-พอมีน้องวิวก็มาให้ยายเลี้ยงอีก?) กลับมาคลอดที่บ้าน แล้วก็ไป (ถาม-ในภาวะที่เราขัดสน ตอนนั้นยายทำงานอะไร?) ตอนนั้นแบกเกลือ ยังแข็งแรงอยู่ ทำเกลือ”


ทวดล้มป่วย ต้องผ่าตัดรักษาตัว ทำให้มีหนี้จนถึงวันนี้!

แม้ช่วงนั้นน้องวิวจะยังเด็ก จนไม่รู้ว่าทวดป่วยเป็นอะไร แต่ก็พอรู้ว่าทวดป่วย“ทวดก็มองไม่ค่อยเห็น เดินไม่ค่อยได้ ตอนนั้นเขาไม่สบาย เจ็บ แล้วเขาก็ปวดท้อง ไปผ่าท้อง ก็นอนติดเตียง ตอนนั้นยังเด็กอยู่ รู้ว่าเขาป่วย แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร (ถาม-ตอนนั้นเป็นภาวะที่ทำให้เกิดหนี้ขึ้นมาเหมือนกัน?) ใช่”


ขณะที่ยายเล่าว่า อาการป่วยของทวดมาจากกระเพาะรั่ว“แม่กระเพาะรั่ว (ถาม-เกิดจากอะไรทราบไหม?) เขาไม่ค่อยได้กิน หมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วน เราก็ตกใจว่าทำไมกระเพาะรั่ว (ถาม-ก่อนหน้านี้มีอาการไหม?) เขาบอกไม่สบาย เสียดท้องนิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้เจ็บหนัก จู่ๆ เขาก็นั่นไปเลย ไป รพ.ก็ผ่าเลย”

เมื่อทวดป่วย ยายต้องเป็นเสาหลักของบ้านในการหารายได้ด้วยการออกไปรับจ้างเป็นแม่ครัวร้านอาหาร แต่เมื่อกำลังเริ่มเสื่อมถอยตามสังขาร รายได้รายวันเริ่มไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน ที่มีหนี้เป็นทุนเดิม


“ยายก็ยังปวดในขาอยู่ (ถาม-เป็นอะไร?) เขาบอกว่าเป็นเก๊าท์เทียม ที่นอนติดเตียงหนนั้น (ถาม-อาการเป็นยังไง?) มันจะปวด 3 เดือนที่นอนติดเตียง (ถาม-ในภาวะที่เราขาดแคลน เราแก้ปัญหาชีวิตยังไง?) ก็ไม่รู้จะทำไง ก็สู้ไป ทางไหนที่ได้เงิน เราก็เอาหมด เขาจ้าง เราก็ไป เขาจ้างเป็นเงิน ก็ไป”


รายได้ไม่พอรายจ่าย จำเป็นต้องกู้เพิ่ม!

“เริ่มเป็นหนี้จากที่เราเริ่มจะไม่ไหว ก็เริ่มไปหาเขาบ้าง ทางนี้ไปทางโน้น ทางโน้นไปทางนี้ เริ่มเป็นหนี้ สมมุติไปยืมตรงนี้มา เขาจะเอา เราก็ไปยืมอีกคนมาให้ หมุนเวียนกันไป (ถาม-หนี้แรกๆ เริ่มจาก?) จากเราทำงานไม่ไหว เราหยุด แต่ครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่าย เดี๋ยวไฟบ้างน้ำบ้าง และภาระที่เรามีอยู่แล้ว พวกสหกรณ์ ฌาปนกิจบ้าง เราก็ทำไว้เผื่อเราตายจะได้มีเงินเผาเรา ไม่ทำก็เดี๋ยวไม่มีอะไรเลย”


ยายเล่าว่า ช่วงที่ครอบครัวเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง พี่ชายน้องวิวยอมเสียสละด้วยการลาออกก่อนจบ ม.3 เพื่อช่วยทำงานหาเงิน

“เขาก็คงเห็นว่าทางบ้านแย่ (ถาม-ตอนนั้นเขาช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้าง?) เขาก็ไปลงทะเลบ้าง ขึ้นเรือด้วยกัน (ถาม-ไปจับหอยจับปลาจับกุ้ง?) กินกัน ถ้าขายได้ก็ขาย (ถาม-ตอนที่เขาออกจากการเรียน เขาได้บอกยายไหม?) เขาก็บอก ให้ไป เขาไม่ไป เขาบอก เขาเลิก เขาไม่เรียน”


ขณะที่น้องวิวเริ่มทำงานช่วยที่บ้านหาเงินตั้งแต่ ป.5 ด้วยการรับจ้างล้างจานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม

“ทำงานเฉพาะวันหยุด และปิดเทอม (ถาม-ขายของช่วงไหน?) ช่วงเลิกเรียน (ถาม-งานไหนที่เหนื่อยที่สุด?) ล้างจาน (ถาม-เยอะมากเลยหรือ?) เป็นกะละมังใหญ่ๆ ส่วนทางนี้ ก็ขายของหน้าบ้าน (ถาม-อะไรบ้าง?) ขายลูกชิ้น ขายน้ำปั่น (ถาม-เงินที่ได้ส่วนใหญ่เราไปใช้อะไร?) ใช้หนี้”


“(ถาม-ทุกวันนี้หนูต้องรับภาระในการจ่ายหนี้กี่ปีมาแล้ว?) 2 ปี ตั้งแต่ ป.6 (ถาม-ใช้หนี้วันละเท่าไหร่?) วันละประมาณ 400-500 (ถาม-แต่รายได้หนูวันละเท่าไหร่?) 350 (ถาม-ก็ยังไม่พอกับการกินอยู่หรือใช้หนี้เลย แล้วอยู่ได้ยังไง?) ก็อยู่แบบนี้ (ถาม-พอประเมินได้ไหมว่า หนี้ที่เราทั้งครอบครัวประมาณเท่าไหร่?) ประมาณ 8-9 หมื่น (ถาม-แล้วทุกวันนี้ใครเป็นกำลังหลักในการชำระหนี้?) ยายและหนู”


“(ถาม-ปีนี้หนูอายุ 13 เจออุปสรรคมาเยอะ อุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิตที่เจอมาคือเหตุการณ์ไหน?) คือเหตุการณ์ที่ใช้หนี้จนไม่มีตังค์กินเลย และโดนตัดน้ำตัดไฟ (ถาม-สิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจหรือทำให้รู้สึกยังไงบ้าง?) ความรู้สึกก็อยากเก็บตังค์ ไม่อยากใช้หนี้เท่าไหร่ แต่ก็ต้องใช้ (ถาม-หนูกำลังโตเป็นสาว บางครั้งเรียนหนังสือหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ต้องมี เราบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่น้อยอย่างนี้?) ก็กินให้น้อยลง เก็บตังค์มากกว่า”


“(ถาม-เคยรู้สึกท้อและคิดจะหยุดบ้างไหม?) ไม่เคย มันหยุดไม่ได้ (ถาม-เคยถูกทวงหนี้ในลักษณะไหนบ้าง ที่เรารู้สึกรุนแรงหรือรับไม่ได้บ้างไหม?) เคย เขามาด่า ด่าแรง (ถาม-ทวงกับใคร?) ทวงกับยายต่อหน้าหนู (ถาม-หนูเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกยังไง?) รู้สึกไม่ชอบ (ถาม-แล้วหนูทำยังไง?) หนูก็เดินหนี เพราะหนูก็ทำใจไม่ได้ เขามาด่ายาย แต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะยายไม่ได้ให้เขา”


ด้านเนตรนภา แจ่มจรัส เพื่อนร่วมงานของน้องวิว รับรู้ปัญหาของเพื่อนมาตลอด และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

“(ถาม-ที่ผ่านมา น้องวิวเคยเอาปัญหาส่วนตัวมาปรึกษากับเราไหม?) เคย บางทีก็มาร้องไห้ให้ฟัง บางทีได้เงินมา ก็ไม่ได้ใช้เอง ต้องเอาไปช่วยยายใช้หนี้ เป็นหนี้เหมือนรายวัน จ่ายค่าน้ำค่าไฟ (ถาม-เราเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าหน่อย ให้คำปรึกษาน้องว่ายังไง?) ก็บอกน้องว่า ก็ต้องสู้ๆ เพราะไม่มีใครช่วยเขาได้ นอกจากตัวเขาเอง (ถาม-เห็นน้องเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไง?) รู้สึกนับถือน้องมากเลย น้องเก่งมาก และอดทน ขยัน เหมือนช่วยยายทุกอย่าง ไม่เกี่ยงงาน”


บ้านทรุดโทรมผุพัง!

“(ถาม-พูดถึงที่อยู่อาศัย ตอนนี้เป็นที่ของหลวงใช่ไหม แล้วสภาพเป็นยังไงบ้าง ดูรู้สึกค่อนข้างจะเก่า?) สภาพมันก็แย่ ผุพัง (ถาม-มันส่งผลกระทบกับการอยู่การกินของเราไหม?) ส่งผลกระทบต่อการอยู่ พอฝนตกมันก็รั่ว นอนไม่ได้ (ถาม-แล้วทำยังไงกัน?) ก็ดูว่า มันเปียกก็ขยับออก และมาไว้อีกทางหนึ่ง ถ้ามันรั่วทั้งบ้าน ก็อยู่แบบนั้น พอเลิกหน้าฝน ก็เอาออกมาซัก มาทำความสะอาด”


เหนื่อยยากแค่ไหน ไม่ทิ้งการเรียน!

“(ถาม-เวลาเราไม่มีเงิน เคยหยุดเรียนเพื่อไปทำงานไหม?) เคยบางครั้ง หยุดวันหนึ่งแล้วไปทำงาน เอาตังค์ที่ทำงานไปกิน (ถาม-แล้วหนูบอกที่โรงเรียนหรือครูว่ายังไง?) บอกครูว่าลากิจ (ถาม-แล้วครูรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร?) ครูเขารู้ เพราะเขาเคยมาเยี่ยมบ้าน และเคยให้เล่าประสบการณ์ออกไป (ถาม-บ่อยไหมที่เราต้องเลือกออกมาทำงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่าย ทิ้งการเรียน?) บ่อยนิดหนึ่ง (ถาม-หนูมีเป้าหมายไหมอยากเรียนให้สูงที่สุดถึงชั้นไหน?) มีอยู่ ถึง ม.6 (ถาม-รู้ไหมการศึกษามีความสำคัญกับชีวิตยังไง?) รู้ ถ้าเรายิ่งเรียนสูง โตไปเราก็สบาย ได้เงินดี ไม่เหนื่อย ไม่ลำบาก”


“(ถาม-ผลการเรียนเป็นยังไงบ้าง) ปีนี้ได้ 3.78 (ถาม-เกือบ 4 เลย ถ้าไม่มีเงินเรียนจริงๆ หนูจะทำยังไง?) ก็น่าจะไม่ได้เรียน (ถาม-เสียดายไหม?) เสียดาย (ถาม-น้องวิวมีความฝันไหมอยากเป็นอะไร?) อยากเป็นหมอ เพราะเวลาครอบครัวเป็นอะไร ก็ดูแลเองได้ (ถาม-ถ้าหนูได้เป็นหมอจริงๆ อยากดูแลใครคนแรก?) ดูแลทวดกับยาย อยากทดแทนบุญคุณ”

“(ถาม-ถ้ามีพร 1 ข้อที่สำเร็จได้ หนูอยากได้พรอะไร?) อยากให้หนี้หมด (ถาม-หนูเคยคิดไหมถ้าไม่มีหนี้ หนูจะใช้ชีวิตยังไง?) สบาย ไม่ลำบาก ใช้ชีวิตเหมือนเพื่อน ไม่ต้องมานั่งทำงาน”

“(ถาม-อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยเหมือนหนูไหม?) อยากบอกว่า สู้ๆ (ถาม-แล้วเคยบอกตัวเองไหม?) เคย (ถาม-บอกว่ายังไง?) บอกว่าสู้ๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง อย่าไปท้อ”


หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการร่วมส่งต่อโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของน้องวิว โอนไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ด.ญ.อรทัย แสงทอง เลขที่บัญชี 219-1-79109-9

คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“ชีวิตหนี้”
https://www.youtube.com/watch?v=5JGXjFk6UDQ


ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทาง NEWS1 (กล่อง IPTV ของ NT ช่อง 64 / กล่อง AIS Play Box ช่อง 618 / กล่อง True ID ช่อง 19)

หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ ฅนจริงใจไม่ท้อ https://web.facebook.com/KonJingJaimaitor/
หรือยูทูบฅนจริงใจไม่ท้อ https://www.youtube.com/channel/UCsb4sLqdHs35km4uQ_tOCjQ/videos

“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!
“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!
“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!
“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!
“น้องวิว” วัยแค่ 13 ทั้งเรียนทั้งรับจ้างล้างจานหาเงินช่วยยายใช้หนี้ ฝันอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลทวดและยาย!
+14