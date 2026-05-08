ออมสิน อัด 1,000 ล้าน ช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าเทอม

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ “สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม” วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง โดยให้วงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน และสภาพคล่องในครัวเรือนตึงตัว ธนาคารออมสิน จึงจัดมาตรการ “สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม” วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ทั้งค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ และพร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในฐานะ “ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต” ที่มุ่งดูแลคนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน (Education) ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานอนาคตและควรได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม เป็นสินเชื่อแบบผ่อนปรนกว่าเกณฑ์ปกติ ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่เพียง 0.60% ต่อเดือน วงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี (12 งวด) หรือ ผ่อนชำระประมาณ 894 บาทต่อเดือน (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) เพียงเป็นผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอคำแนะนำในการสมัครสินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569