SST ปลื้ม นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ชุดใหม่ล้นหลาม เกินจำนวนที่เสนอขาย

SST ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลามเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อทิศทางการเติบโตและพื้นฐานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ รุ่น SST285A อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 7.10 %ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2569
นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “SST” ผู้ดำเนินการธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต
ความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือซึ่งเป็นรายได้หลักที่มั่นคง (Recurring Income) ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ประมาณ 80-90% ควบคู่ไปกับการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
นายศุภสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้และกระแสเงินสดอย่างรัดกุม การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวสูงขึ้น พร้อมสำหรับการขยายตัวตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อส่งมอบคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ความสำเร็จจากการระดมทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของ SST แม้ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้ง (1) ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ ได้แก่ แบรนด์ Dunkin’ Donuts, Au Bon Pain และภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรนด์ Greyhound Cafe, Another-hound Cafe และ Le Grand Vefour (3) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound และ (4) ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีศักยภาพการเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชั้นนำร่วมดำเนินการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บล. บลูเบลล์, บล. ดาโอ (ประเทศไทย), บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)